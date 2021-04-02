Мы выясняли у жителей поселка Котовского, сколько денег им приходится тратить, чтобы добраться на работу или учебу.

Маршрутки

Проезд в обычном автобусе обойдется в 7 гривен, следовательно, в день минимально уходит 14 гривен на путь «работа – дом». Но это без пересадок.

Если же необходима ми­нимум одна – то это еще плюс 14 гривен в обе стороны. А если две?

В среднем жители Пос­кота тратят порядка 300-400 гривен в месяц, пользуясь исключительно маршрутками.

Автобусы-нелегалы

В последнее время стали популярны частные микроавтобусы, которые заменяют людям маршрутки. Проезд в них стоит 30 гривен в одну сторону. Но позволяет добраться до места гораздо комфортнее и быстрее.

Время от времени пользуясь услугами таких автобусов, житель поселка Котовского будет вынужден платить уже на 200-300 гривен больше. Так, при совмещении автобусов-такси и маршруток, на проезд тратится около 500-600 гривен в месяц.

Такси

Этот способ ожидаемо является наиболее комфортным. Но за это приходится платить. Путь с поселка Котовского, например, до Дерибасовской стоит в среднем 100-150 гривен – в зависимости от расстояния и службы такси. А если добираться до Таирова, то цены варьируются в районе 200-250 гривен. Варианты дешевле будет найти сложновато, а вот дороже – запросто. В месяц, если кататься только на такси, может выйти сумма свыше 4000 гривен.

Денис БОНК

Ранее мы разбирались в транспортных проблемах Одессы и выясняли, почему одесские маршрутки гуляют сами по себе.