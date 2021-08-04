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Пробки и ДТП в Одессе 4 августа: 3 аварии на основных магистралях

Пробки и ДТП в Одессе 4 августа: 3 аварии на основных магистралях

Сегодня утром, 4 августа, пробки и заторы присутствуют на всех основных магистралях и развязках города. Ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Непросто проехать по трем основным магистралям города из-за ДТП на них. Имеем аварию на Балковкой в районе Приморского суда, на Овидиопольской дороге между 6-километром и Аэропортовской, а также на Николаевской дороге не доезжая до Кабельного завода, если ехать в сторону центра.

Мешает движению и ДТП на Французском бульваре в районе пересечения с Семинарской.

В центре города проблемы с проездом по Малой Арнаутской, Ришельевской и Канатной. Это со стороны ЖД Вокзала и Привоза. С противоположной стороны тянучка на Приморской и Польском спуске.

Многочисленные тянучки перед светофорами и развязками тормозят проезд на Посмитного и Генуэзской в Аркадии, Фонтанской дороге, Александровском проспекте, на развязках у 1 станции Люстдорфской дороги и площади Толбухина.

На поселке Котовского пробка на Заболотного перед объездной растянулась до проспекта Добровольского. На этом же проспекте и Южной дороге пробки перед Молодой гвардией, и далее по Николаевской дороге.

Сложно проехать Ивановский путепровод. Тут и пробка на Овидиопольской дороге, и на Святослава Рихтера (Щорса).

Перед Двумя столбами тоже заторы со стороны Хлебодарского и Объездной дороги.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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