Пробки и ДТП в Одессе 30 сентября: где сложно проехать

По состоянию на утро четверга, 30 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей. Особенно перед светофорами. Аварии только усугубляют ситуацию.

Пробки в Центре Одессы

По будням утром, днем и вечером проезд по центральным улицам Одессы не бывает простым. Но иногда заторы вовсе блокируют движение. Сегодня с проездом в центре относительно нормально.

Наибольшие сложности могут возникнуть на Канатной, Малой Арнаутской в районе Привоза, на Пантелеймоновской, Преображенской, Польском спуске и улице Осипова.

Пробки в районе «Судостроитель» в Одессе

На Адмиральском проспекте как обычно по утрам пробки. Это вообще одна из самых проблемных магистралей города. Особенно сильные заторы на пересечении проспекта с Фонтанской дорогой в районе 5-й станции Фонтана и перед развязкой на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Пробки на Фонтане в Одессе

На Фонтанской дороге самые сильные заторы перед пересечением с улицей Посмитного (там тоже пробка) и улицей Черняховского (и на этой улице, которую реконструируют тоже сложно проехать).

Также присутствуют заторы на Сегедской и Маршала Говорова (тут ДТП).

Пробки в Приморском районе Одессы

Проезд по проспекту Шевченко и Французскому бульвару относительно свободен. Разве что на проспекте Шевченко придется постоять перед светофором в районе облгосадминистрации и перед Пироговской.

В Аркадии тянучки на Генуэзской и Гагаринском плато, хотя критичными их сегодня не назвать.

Пробки на Черемушках в Одессе

На Черемушках сложнее всего проехать по улицам Малиновского, Филатова, Ицхака Рабина и Инглези.

Надо быть внимательным при проезде круговой развязки на площади Бориса Деревянко. Перед выездами на нее в часы-пик также образуются небольшие заторы.

Пробки в районе 7 километра и Селекционного института в Одессе

Пробка на въезде в город через Ивановский путепровод сегодня начинается от 6-го километра Овидиопольской дороги.

Сегодня ситуацию осложняет ДТП на этой магистрали перед пересечением с улицей Святослава Рихтера.

Есть небольшие тянучки перед развязками, ведущими на промрынок «7 километр».

Пробки на Котовского и в Суворовском районе Одессы

Проблем выехать с поселка Котовского сегодня нет. Даже перед Молодой гвардией тянучки незначительные. Ситуация осложняется лишь на Атамана Головатого, при приближении к Пересыпскому мосту.

А вот выехать со Слободки сложнее. На Краснослободской тянучка. Есть заторы и на улицах, прилегающих к Слободскому рынку.

Пробки на Таирова в Одессе

На Таирова сегодня тянучки на проспекте Небесной сотни. В том числе и из-за ДТП. Но хуже всего ситуация на магистралях при выезде из этого района: на Люстдорфской дороге и улице Краснова, если двигаться по ним в сторону Адмиральского проспекта.

Также есть тянучка на проспекте Глушко на въезде в город со стороны Таировского кладбища.

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