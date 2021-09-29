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В Украине появятся платные дороги: сколько будет стоить?

В Украине появятся платные дороги: сколько будет стоить?

Кабмин утвердил соответствующий законопроект о платных дорогах. Пока речь идет лишь о магистралях госзначения и только для фур-большегрузов — массой от 12 тонн.

Какой будет плата за проезд по украинским дорогам — пока не сообщали. Но в правительстве предполагают получить до девяти миллиардов гривен при среднем тарифе 1-3 гривни за километр. То есть за проезд 12-тонного грузовика от Киева до Одессы придется выложить 500-1500 гривен. Для контроля на таких дорогах будет внедрена система радиочастотных меток идентификации, а рассчитаться можно будет в электронной системе.

За попытку избежать оплаты предусмотрен штраф — 8500 гривен за первый раз и 17000 гривен за повторное нарушение. Запустят проект не раньше 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе на поселке Котовского хотят запустить кольцевой маршрут троллейбуса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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