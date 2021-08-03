Пробки и ДТП в Одессе 3 августа: аварии возле тюрьмы и на Инглези

Сегодня утром, 3 августа, пробки и заторы присутствуют на всех основных магистралях и развязках города. Ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия (ДТП)

На Таирова проспект Небесной сотни – одна большая тянучка. Осложнён проезд на Левитана и Ильфа и Петрова. Периодически возникают тянучки на Королева и Глушко.

Проезд по Люстдорфской дороге осложняет ДТП в районе Исправительной колонии.

Мешает движению и ДТП на Инглези в районе пересечения с Варненской.

Тянучки на Среднефонтанской, проспектах Шевченко и Гагарина.

Есть сложности с проездом развязки у Двух столбов. Там наибольшая пробка со стороны объездной дороги.

У Ивановского путепровода заторы почти со всех направлений: Овидиопольской дороги, улицы Святослава Рихтере, Кордонной и Мельницкой.

Пробки на Краснослободской перед Балковской и на Балковской перед Пересыпским мостом.

С Котовского пробки перед Молодой гвардией по Добровольского и Южной дороге, а также на Заболотного перед выездом на Объездную дорогу.