Пробки и ДТП в Одессе 26 августа: аварии на Пушкинской и Николаевской дороге

Сегодня утром, 26 августа, на одесских дорогах наблюдаются многочисленные тянучки и заторы на основных магистралях. Особенно перед перекрестками. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) усугубляют ситуацию.

В центре Одессы труднее всего проехать в районе железнодорожного вокзала и рынка «Привоз». Еще и авария на Пушкинской вызвала дополнительные заторы. Но и без того осложнен проезд на Пантелеймоновской, Малой Арнаутской, Канатной, Екатерининской.

Со стороны порта пробка на Польском спуске и Польской улице.

Есть сложности и с подъездом к району ЖД вокзала со стороны Черемушек и Таирова: на Водопроводной и Среднефонтанской привычные тянучки.

Серьезные пробки на Адмиральском проспекте и Улице Черняховского. Заторы на этих магистралях усиливаются в районе развязок на 5 станции Большого Фонтана и 1 станции Люстдорфской дороги.

На Таирова пробка по Академика Глушко в районе кладбища, тянучки на Небесной сотни, Королева и Краснова. На Люстдофской дороге пробки в районе площади Толбухина и 1 станции Люстдорфской дороги.

В Аркадии сложности с проездом Генуэзской и Посмитного.

Перед Ивановским путепроводом пробки с Овидиопольской дороги, Мельницкой и Святослава Рихтера

На Слободке хуже всего ситуация на Краснослободской, вся улица – сплошная пробка.

На поселке Котовского привычная пробка в направлении Пересыпи усугублена двумя авариями: на Николаевской и Южной дорогах.