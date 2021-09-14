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Пробки и ДТП в Одессе 14 сентября: две аварии и масса заторов

Пробки и ДТП в Одессе 14 сентября: две аварии и масса заторов

По состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

В центре осложнен проезд по улицам Преображенской и Канатной. В районе ЖД вокзала заторы на Среднефонтанской, Екатерининской, Ришельевской.

На Фонтане пробки перед перекрестком улиц Чубаевской, Фонтанской дороги и Посмитного. Также пробка на Дмитрия Донского.

На Фонтанской дороге пробки на 5-й станции, там, где она пересекается с Адмиральским проспектом и улицей Черняховского. Пробки и на обеих этих улицах, а на Черняховского еще и ДТП.

На Черемушках пробка на Филатова перед площадью Деревянко. Также на Александровском проспекте и Люстдорфской дороге перед развязкой на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Пробка на Горбатом мосту и перед Ивановским мостом со стороны Овидиопольской дороги и улицы Мельницкой.

На Таирова тянучки на Академика Глушко возле кладбища, на проспекте Небесной сотни и на Королева.

Пробки в районе площади Толбухина на Краснова и Люстдорфской дороге.

На Котовского пробка на Николаевкой дороге от Молодой гвардии до Лиманной. А перед Молодой гвардией тянучка по Южной дороге.

Возле автовокзала авария на Разумовского, и со Слободки пробка на Краснослободской в направлении центра.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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