26 февраля в Москве, после долгой и тяжелой болезни скончался политтехнолог Глеб Павловский. Он был родом из Одессы, известен организацией предвыборных кампаний владимира путина и виктора януковича.

Павловский скончался на 72 году жизни в хосписе – учреждении, где под медицинским присмотром доживают свой век неизлечимо больные люди. Непосредственной причиной смерти называют инсульт.

Родился Павловский в Одессе в 1951 году. Жить в россию перебрался в конце 1985 года.

Павловского называют одним из идеологов современного политического режима в России, так как он разрабатывал концепции «суверенной демократии» и «путинского большинства».

В 1990-х и 2000-х годах Павловский работал в качестве советника главы администрации президента России, а также являлся одним из создателей «Фонда эффективной политики», который занимался подготовкой кампании Владимира Путина на пост президента. Впоследствии Павловский также оказывал консультативную помощь администрации президента.

Приложил свою руку он и к украинской политике. Он участвовал в президентской кампании виктора януковича на выборах 2004 года. Кремль тогда отправил в Киев целую группу политтехнологов во главе с Павловским. В сентябре 2004-го соперник януковича на этих выборах Виктор Ющенко был отравлен и едва выжил. В 2005 году «5 канал» сообщил, что в Генпрокуратуру Украины передана пленка, на которой записан разговор сотрудников российских спецслужб, в котором те, якобы, говорят, что идея отравить Ющенко принадлежит Павловскому. Сам политтехнолог свою причастность к этому преступлению отрицал.

Но после 2011 года Павловский перешел в оппозицию к кремлевской власти. Критиковал путинскую политику, выступил резко против полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

После разочарования в российских властях Павловский занимался, в основном, научной работой и публицистикой.

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