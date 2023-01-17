Умер главный спасатель Одесской области

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Вадим Шулюк скончался сегодня, 17 января 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в одесской области.
По информации спасателей причиной смерти стала болезнь, с которой их руководитель долгое время боролся.
Вадим Шулюк носил звание генерал-майора службы гражданской защиты. Это звание ему присвоил президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года.
Вадим Шулюк возглавил ГУ ГСЧС в Одесской области в 2019 году. Сначала он временно исполнял обязанности начальника ведомства после пожара на Троицкой, 25 (тогда погибли 19 человек). В результате трагедии тогда погибли 16 человек. Тогдашнего руководитель службы отстранили, а потом уволили.
Трудно смириться и поверить, что больше Вас нет с нами.
Вечная память, соболезнования родным и близким!
Спасибо за все!
– такие прощальные слова написали коллеги и подчинённые Вадима Шулюка на официальной странице одесских спасателей в Facebook.
Фото Суспільне. Одеса