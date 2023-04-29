Новости Одессы и Одесской области

Украинцы не могут расплатиться картами «Приватбанка» из-за глобального сбоя системы

Украинцы не могут расплатиться картами «Приватбанка» из-за глобального сбоя системы

Сегодня, в субботу, 29 апреля 2023 года, украинцы и одесситы в частности, столкнулись с очередной проблемой в работе системы «Приват24». В настоящее время невозможно ни рассчитаться за покупки картой «Приватбанка», ни снять деньги в карты, ни перевести средстива с карты на карту. Причина – глобальный сбой по всей стране.

Как сообщается на сайте банка, в настоящее время проводятся «регламентные работы по обновлению системы безопасности». Работы продлятся примерно до 16:00.

Объявление о регламентных работах

В то же время, как сообщают в местных телеграм-каналах одесситы, ссылаясь на информацию банка, сейчас не работают карты MasterCard, а вот с картами Visa подобных проблем нет.

Также сообщается, что эти неудобства наблюдаются по всему миру и не только с «Приватбанком».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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