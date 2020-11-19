Приоритетные проекты Кабмина: что будет с портами Одесской области?

Компания «Аксон Шиппинг» заявляет о массированной информационной атаке Компания «Аксон Шиппинг», предоставляющая специализированные буксирные услуги в портах Украины, подверглась массированной информационной атаке. Различные СМИ опубликовали явно заказные статьи, основанные на устаревших данных, порочащие репутацию нашей компании. ПОДРОБНЕЕ

Юрий КРУК: «Возрождение славы Черноморского порта зависит от правильной политики Мининфраструктуры» 5 августа порт «Черноморск» отмечает 62-ой по счету день рождения. Правда, повода для торжеств нет. Госпредприятие, которое каких-то 5 лет назад, было лидером портовой отрасли, вот уже длительное время влачит жалкое существование. При этом город, для которого порт является градообразующим предприятием, проявляет поразительную индифферентность к происходящему. ПОДРОБНЕЕ