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Приоритетные проекты Кабмина: что будет с портами Одесской области?

Приоритетные проекты Кабмина: что будет с портами Одесской области?

Кабинет Министров определил список приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы, в которых упоминается и Одесская область. В частности – порты. 

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В перечень инвестпроектов вошла концессия пассажирского комплекса Одесского порта. Имеется в виду Одесский морвокзал.

Также в проектах концессия железнодорожно-паромного комплекса Черноморского морского порта, концессия первого и контейнерного терминала Черноморского порта, и причалов этого порта №1-6 и №26-28, которые находятся на балансе Администрации морпортов.

Список приоритетных проектов Кабмин утвердил на заседании в среду, 18 ноября.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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