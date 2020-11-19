Приоритетные проекты Кабмина: что будет с портами Одесской области?

Кабинет Министров определил список приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы, в которых упоминается и Одесская область. В частности – порты.
В перечень инвестпроектов вошла концессия пассажирского комплекса Одесского порта. Имеется в виду Одесский морвокзал.
Также в проектах концессия железнодорожно-паромного комплекса Черноморского морского порта, концессия первого и контейнерного терминала Черноморского порта, и причалов этого порта №1-6 и №26-28, которые находятся на балансе Администрации морпортов.
Список приоритетных проектов Кабмин утвердил на заседании в среду, 18 ноября.
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