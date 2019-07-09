Официально: мэр и другие обвиняемые по делу «Краяна» оправданы

Малиновский районный суд сегодня вынес оправдательный приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и группе других обвиняемых в завладении средствами местного бюджета при покупке здания бывшего завода «Краян».

Как отметили в пресс-службе райсуда,

«суд… принял решение об отсутствии в действиях городского головы — Труханова Г.Л. и других должностных лиц состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины».

При этом обвиняемые своей вины не признали, а сторона обвинения просила назначить наказание в виде лишения свободы.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу, – добавили в пресс-службе.