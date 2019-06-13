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Новости Одессы и Одесской области

Антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению мэра Одессы в декларировании неверных данных

Антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению мэра Одессы в декларировании неверных данных

Детективы НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова, которого подозревают в подаче деклараций о доходах с занижением данных.

Сегодня прокуроры САП предоставили Геннадию Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов расследования. Сам обвинительный акт передается в суд, где должен быть рассмотрен по существу. Об этом рассказали в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры.

В САП напомнили, что Одесского городского голову заподозрили в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах, которая подается представителем местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Следователи считают, что поданные Трухановым данные за эти годы отличаются от достоверных на 33 млн. грн. и 18 млн. грн. соответственно.

При этом пресс-служба в очередной раз подчеркивает, что подозреваемое лицо «считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда».

Фото: 5 канал

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