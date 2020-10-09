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«Е-малыш»: украинцы могут зарегистрировать новорожденного ребенка в режиме онлайн

«Е-малыш»: украинцы могут зарегистрировать новорожденного ребенка в режиме онлайн

Во время пандемии COVID-19 у украинских родителей появилась возможность безопасно зарегистрировать своих новорожденных детей без очередей и сбора множества справок – с помощью сервиса “е-малыш”.

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Об этом, по информации портала bagnet, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Раньше, чтобы зарегистрировать малыша, надо было обойти с десяток учреждений, собрать более 30 документов. В среднем на это уходило 10 дней.

«Учитывая, что в Украине ежегодно рождается около 350 тысяч детей, только медицинских справок, копий документов несколько миллионов. Сейчас же можно заполнить самостоятельно одно заявление на портале «Дiя» и получить все базовые услуги при рождении ребенка», – сообщил Федоров.

По его словам, сервис полностью доступен на портале «Дiя» с 5 октября. Здесь можно зарегистрировать рождение, заказать доставку свидетельства о рождении прямо домой, получить помощь при рождении ребенка, зарегистрировать место проживания ребенка и тому подобное.

Сайт и мобильное приложение «Дiя» является единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте «Государство в смартфоне». Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Цель сервиса – перевести в онлайн-формат получение большинства государственных услуг.

Фото: Podrobnosti.mk.ua

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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