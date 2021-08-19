Одесские айтишники получили престижную награду за умное приложение для айфонов

Одесская IT-компания Readdle получила престижную международную премию Red Dot Award за календарное приложение-календарь (Calendars) для пользователей iPhone и iPad.

Как сообщили в компании, программу от одесских разработчиков отметили в категории Brands & Communication Design (за лучший дизайн).

Calendars – это умное приложение-календарь, которым пользуются миллионы людей по всему миру. Оно помогает пользователям экономить время и эффективнее планировать свой день.

«В основе нашего дизайна – удобство и простота решений. Одной из наших основных целей было улучшить навигацию в приложении и упросить работу с несколькими календарями. Но помимо функциональности, мы всегда ориентируемся на эмоции, которые люди получают от использования продукта»,

– рассказал ведущий дизайнер продуктов компании Readdle Олег Сухоруков.

Он также добавил, что создание календарного приложения требует огромных усилий, бессонных ночей и месяцев работы всей команды.

«Наивысшая похвала для нас – это когда люди используют наш продукт, а сама награда – знак признания со стороны профессионального сообщества»,

– говорит Олег Сухоруков.

Украинская IT-компания Readdle является разработчиком ряда популярных мобильных приложений. В компании заняты более 200 сотрудников. Штаб-квартира Readdle находится в Одессе, также есть офисы в Киеве и Берлине.

Red Dot Design Award – международная премия в сфере дизайна, основанная в 1955 году в Германии. Этой премией отмечают лучшие дизайнерские решения в сфере промышленности и коммуникаций, а также дизайн-концепты, оценивая высокое качество дизайна и творческие инновации.

Церемония награждения и открытие онлайн-выставки проектов-победителей состоится 12 ноября.

Фото с сайта readdle.com