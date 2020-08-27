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Заработал Гид по государственным услугам и жизненным ситуациям

Заработал Гид по государственным услугам и жизненным ситуациям

Министерство цифровой трансформации Украины представило свой продукт — гид по государственным услугам и жизненным ситуациям на портале «Дія».

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Гид — это информационный портал обо всех сервисах, предоставляемых государственными и местными органами.

Как сообщается, на полезном ресурсе можно найти информацию о тысяче государственных услуг — о месте, способе, сроках, стоимости и результатах получения, а также о необходимых документах и способе обжалования результатов.

Зайти на Гид можно по ссылке.

Сервис создан для того, чтобы украинцы не тратили время на поиск необходимой информации в интернете или не искали знакомых, которые им могут подсказать: ответы собраны в одном месте.

Все госуслуги в Гиде собраны по 17 категориям — в зависимости от сферы деятельности, и 36 жизненным ситуациям и событиям.

Это социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, транспорт, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги и так далее.

Для удобства пользования сервисом разработчики создали поиск по событию из жизни, то есть, по вопросу, который требует разрешения.

В Министерстве цифровой трансформации Украины обращают внимание, что гид является официальным источником о государственных услугах в Украине. Если при предоставлении определенной услуги потребуют справку, которая не указана в сервисе, то ссылка на гид является аргументом, чтобы не предоставлять документ, который требуют от гражданина.

Разработчики также просят пользователей заполнять форму обратной связи, если они не найдут нужную информацию.

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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