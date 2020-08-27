Заработал Гид по государственным услугам и жизненным ситуациям

Министерство цифровой трансформации Украины представило свой продукт — гид по государственным услугам и жизненным ситуациям на портале «Дія».

Гид — это информационный портал обо всех сервисах, предоставляемых государственными и местными органами.

Как сообщается, на полезном ресурсе можно найти информацию о тысяче государственных услуг — о месте, способе, сроках, стоимости и результатах получения, а также о необходимых документах и способе обжалования результатов.

Зайти на Гид можно по ссылке.

Сервис создан для того, чтобы украинцы не тратили время на поиск необходимой информации в интернете или не искали знакомых, которые им могут подсказать: ответы собраны в одном месте.

Все госуслуги в Гиде собраны по 17 категориям — в зависимости от сферы деятельности, и 36 жизненным ситуациям и событиям.

Это социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, транспорт, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги и так далее.

Для удобства пользования сервисом разработчики создали поиск по событию из жизни, то есть, по вопросу, который требует разрешения.

В Министерстве цифровой трансформации Украины обращают внимание, что гид является официальным источником о государственных услугах в Украине. Если при предоставлении определенной услуги потребуют справку, которая не указана в сервисе, то ссылка на гид является аргументом, чтобы не предоставлять документ, который требуют от гражданина.

Разработчики также просят пользователей заполнять форму обратной связи, если они не найдут нужную информацию.