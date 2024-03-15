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Прихожане еще одного храма в Одесской области перешли в к Православную Церковь Украины

Прихожане еще одного храма в Одесской области перешли в к Православную Церковь Украины

Верующие Свято-Успенской религиозной общины в поселке Захаровка Одесской области решили перейти из церкви московского патриархата в Православную Церковь Украины.

Решение было принято на общем собрании 14 марта, сообщили в Одесской епархии ПЦУ.

Перед собравшимися выступили председатель поселка Алексей Осийчук и командир спецподразделения «Одесщина» УГА Сергей Братчук.

По благословению управляющего Одесской епархией архиепископа Одесского и Балтского Афанасия, секретарь Одесской епархии ПЦУ протоиерей Теодор Оробец поздравил захаровцев с этим событием.

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Затем в местном храме верующие вместе с клириками Одесской епархии молились Украину, за военных, за Победу и мир. Впервые в Свято-Успенском храме молитва прозвучала на украинском языке.

Ранее решение выйти из московского патриархата приняла религиозная община Свято-Успенского прихода поселка Александровка Черноморской громады.

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