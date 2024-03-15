Прихожане еще одного храма в Одесской области перешли в к Православную Церковь Украины

Военный путь: история медика, которая заменила на фронте своего мужа Елена Галкина воюет старшим боевым медиком в рядах 124-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Прошлым летом она сменила на фронте своего душевно истощенного войной мужа, оставив его опекать двоих детей. ПОДРОБНЕЕ

Как научиться понимать землю: аграрий из Васильевки поделился советами Сергею Бодя я позвонила около девяти утра, надеясь застать его на работе. Но аграрий еще на рассвете выехал в поле. Обещал перезвонить, когда трактор с заполненной сеялкой начнет бросать в землю благодатные семена. Так, через несколько часов, под звуки не очень ласкового мартовского степного ветра и радостное рычание трактора, направлявшегося на отдаленный край поля, мы поговорили о земле и о том, как важно научиться ее понимать, чувствовать и видеть, прежде чем начать заниматься аграрным делом. ПОДРОБНЕЕ