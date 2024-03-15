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Парафіяни ще одного храму в Одеській області перейшли до Православної Церкви України

Парафіяни ще одного храму в Одеській області перейшли до Православної Церкви України

Віряни Свято-Успенської релігійної громади в селищі Захарівка Одеської області вирішили перейти з церкви московського патріархату до Православної Церкви України.

Рішення ухвалили на загальних зборах 14 березня, повідомили в Одеській єпархії ПЦУ.

Перед присутніми виступили голова селища Олексій Осійчук і командир спецпідрозділу “Одещина” УГА Сергій Братчук.

 

З благословення керуючого Одеською єпархією архієпископа Одеського і Балтського Афанасія, секретар Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Теодор Оробець привітав захарівців із цією подією.

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Потім у місцевому храмі віряни разом із кліриками Одеської єпархії молилися за Україну, за військових, за Перемогу і мир. Вперше у Свято-Успенському храмі молитва прозвучала українською мовою.

Раніше рішення вийти з московського патріархату ухвалила релігійна громада Свято-Успенської парафії селища Олександрівка Чорноморської громади.

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