Парафіяни ще одного храму в Одеській області перейшли до Православної Церкви України

Віряни Свято-Успенської релігійної громади в селищі Захарівка Одеської області вирішили перейти з церкви московського патріархату до Православної Церкви України.
Рішення ухвалили на загальних зборах 14 березня, повідомили в Одеській єпархії ПЦУ.
Перед присутніми виступили голова селища Олексій Осійчук і командир спецпідрозділу “Одещина” УГА Сергій Братчук.
З благословення керуючого Одеською єпархією архієпископа Одеського і Балтського Афанасія, секретар Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Теодор Оробець привітав захарівців із цією подією.
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Потім у місцевому храмі віряни разом із кліриками Одеської єпархії молилися за Україну, за військових, за Перемогу і мир. Вперше у Свято-Успенському храмі молитва прозвучала українською мовою.
Раніше рішення вийти з московського патріархату ухвалила релігійна громада Свято-Успенської парафії селища Олександрівка Чорноморської громади.