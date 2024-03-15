Парафіяни ще одного храму в Одеській області перейшли до Православної Церкви України

Сергію Бодя я зателефонувала близько дев’ятої ранку, сподіваючись застати його до роботи. Але аграрій ще вдосвіта виїхав у поле. Обіцяв передзвонити, коли трактор із заповненою сівалкою почне кидати в землю благодатне насіння. Так, через декілька годин, під звуки не дуже ласкавого березневого степового вітру і радісне гарчання трактора, що прямував на віддалений край поля, ми поговорили про землю і про те, як важливо навчитися її розуміти, відчувати і бачити, перш ніж почати займатися аграрною справою.

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