В Одессе увидели свет 154 новогодних малыша

На прошедшей неделе в роддомах Одессы появились на свет 154 новорожденных, среди которых две двойни.

Как сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета, количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики – на свет появился 81 юный одессит и 73 маленьких одесситки.

В горздраве также напомнили, что мальчик стал и первым ребенком, который родился в Одессе в этом году – в первую минуту 2022 года в городском роддоме №5 увидел свет маленький одессит Андрей. Семья первого новорожденного получила в подарок от городских властей детскую коляску.

Наибольшее количество родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7 – здесь на свет появились 45 младенцев.

В настоящее время прием беременных, рожениц и рожениц ведут все пять городских роддомов Одессы.

Фото с Facebook-страницы Одесского горздрава