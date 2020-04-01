Приїхав на заробітки, а опинився серед безхатченків: в Одесі знайшли чоловіка, якого майже 2 тижні шукала дружина

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

По допомогу у встановленні місця знаходження земляка до одеських колег звернулися правоохоронці з Вінницької області. З чоловіком, який, зі слів його дружини, поїхав до Одеси на заробітки, впродовж більше десяти днів ніхто з рідних не зміг зв’язатись ні по телефону, ні через знайомих.

До пошуків 40-річного чоловіка були залучені співробітники Суворовського відділу поліції та батальйон поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці опитали працівників одного з місцевих підприємств, на якому розшукуваний працює водієм. Колеги охарактеризували зниклого як сумлінного працівника та сім’янина, але пояснити, де б він міг знаходитися, не змогли, при тому, що в робочому автомобілі чоловік залишив сумку з особистими речами та паспортом.

В ході проведення оперативно-слідчих заходів правоохоронці встановили ймовірне місце знаходження зниклого і через три дні розшукали його в Приморському районі Одеси серед безхатченків.

– Вінничанин пояснив своє «зникнення» тим, що йому забракло коштів для повернення додому, а сказати про це він нікому не зміг, бо втратив мобільний телефон. За час відсутності щодо чоловіка протиправних дій скоєно не було. Громадянин благополучно повернувся додому, – розповів начальник Суворовського відділу поліції Олександр Остроглядов.

Фото: Сватове.City

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