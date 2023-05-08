Война, 439-й день: россия обстреливает Украину «шахидами» и ракетами из стратегической авиации

Вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки российская федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА «Shahed». Всего 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками. Также враг обстрелял одежду ракетами из стратегической авиации, попадание в склады и рекреационную зону.

Действия наших военных на разных направлениях

Потери врага

В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыто и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне отмечалось уничтожение документации этого учреждения.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Также, наши защитники уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники окупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ