Война, 439-й день: россия обстреливает Украину «шахидами» и ракетами из стратегической авиации

Сегодня, 8 мая 2023 года, начались четыреста тридцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Россия продолжает пренебрегать правилами и обычаями войны и продолжает применять боевые дроны и ракеты из стратегической авиации. О ситуации на фронте и казни врага сообщает Генштаб ВСУ.
Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА «Shahed». Всего 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками. Также враг обстрелял одежду ракетами из стратегической авиации, попадание в склады и рекреационную зону.
Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки российская федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Действия наших военных на разных направлениях
- Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области и Глухов Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Орликовка, Тимоновичи, Заречье, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Уланово, Ворожба, Искрисковщина и Новгородское Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка Харьковской области.
- На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении минувших суток противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Остро Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Курахове и Победе Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Гуляйполя и Новоданиловки Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них – Полтавка, Волшебное, Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Кизомис, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.
- Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа «эвакуировать» ребенка. На АЗС наблюдаются очереди за горючим, всем водителям поставлено в известность, что новых поставок горючего не планируется.
Потери врага
В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыто и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне отмечалось уничтожение документации этого учреждения.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.
Также, наши защитники уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники окупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:
Фото: Генштаб ВСУ