Прибалтийская авиакомпания запустит пассажирские рейсы в Одессу

Латвийская авиакомпания airBaltic через год после приостановки возобновит рейсы в Украину из Риги.
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Со вторника, 16 марта, самолеты перевозчика будут летать из Риги в Киев.
А со 2 мая возобновятся перелеты по маршруту Рига-Одесса. Пять раз в неделю на этой линии будут курсировать Airbus A220-300.
Об этом сообщается на сайте airBaltic.
На данный момент самолеты компании осуществляют регулярные рейсы в Киев из Вильнюса (Литва).
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