Прибалтийская авиакомпания запустит пассажирские рейсы в Одессу

Латвийская авиакомпания airBaltic через год после приостановки возобновит рейсы в Украину из Риги.

Со вторника, 16 марта, самолеты перевозчика будут летать из Риги в Киев.

А со 2 мая возобновятся перелеты по маршруту Рига-Одесса. Пять раз в неделю на этой линии будут курсировать Airbus A220-300.

Об этом сообщается на сайте airBaltic.

На данный момент самолеты компании осуществляют регулярные рейсы в Киев из Вильнюса (Литва).

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