Уволенный глава Одесской ОВА полковник Марченко рассказал о своих планах (видео)

Уволенный с поста главы Одесской областной военной администрации полковник Максим Марченко прокомментировал данное решение и заявил о намерении вернуться в ряды ВСУ. Об этом Марченко рассказал в своем традиционном обращении к жителям Одессы и области.

В первую очередь экс-глава Одесской ОВА поблагодарил президента Украины за предоставленную возможность руководить «лучшей областью нашего государства».

«Те, кто меня знает лично, подтвердят, что в своей жизни добросовестную работу я всегда ставлю во главу угла. Работу ради наилучшего результата в любом деле – в защите суверенитета Украины, в управлении регионом. Хочу заверить всех жителей Одесщины, хотя и понимаю, как трудно в это поверить, но все же есть руководители, которые работают для людей и ради людей. Высшей оценкой моей деятельности является то, когда жители нашей области писали, или говорили: «наш Марченко…». Наш», – отметил Марченко.

Помимо этого, он заявил, что, поскольку война продолжается, считает должным делать то, что умеет лучше всего – убивать врагов и воевать ради будущего нашей страны.

«Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу. Но моя душа и сердце остаются навсегда в Одессе. Итого к победе. Слава Одесщине! Слава Украине!» – говорит полковник Максим Марченко.

Напомним, 14 марта Кабмин согласовал увольнение трех глава областных военных администраций, в том числе и председателя Одесской ОВА Максима Марченко.

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