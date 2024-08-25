Президент вручил орден машинисту Одесской железной дороги с железными нервами

Как рассказали в пресс-службе украинского перевозчика «Укрзалізниця», машинисту тепловоза Максиму Катуле президент вручил почетную награду лично.

В апреле 2024 года во время ракетного обстрела припортовой инфраструктуры Максим Катула, рискуя своей жизнью, вывел через поврежденный железнодорожный мост 3 электровоза и 4 тепловоза.

Как отметили в «Укрзалізнице», ежемесячно железнодорожная инфраструктура испытывает вражеские удары. А железнодорожники с риском для жизни продолжают выполнять свою повседневную работу.

«С началом полномасштабного вторжения железнодорожники наряду с защитниками и работниками других критических сфер стали героями для всего мира. Остаемся мы такими и по сей день. Делаем и будем продолжать делать все, чтобы движение в стране не останавливалось», – говорится в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», Зеленский наградил орденом «За заслуги» III ступени главного инженера одесской конструкторской группы «Технари» Андрея Косяка.