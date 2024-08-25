Новости Одессы и Одесской области

Президент вручил орден машинисту Одесской железной дороги с железными нервами

Президент вручил орден машинисту Одесской железной дороги с железными нервами

Ко Дню Независимости Украины президент Украины Владимир Зеленский своим Указом наградил орденом «За заслуги» ІІІ степени 9 железнодорожников. В их числе – машинист Одесской железной дороги Максим Катула.

Как рассказали в пресс-службе украинского перевозчика «Укрзалізниця», машинисту тепловоза Максиму Катуле президент вручил почетную награду лично.

Орден «За заслуги» ІІІ степени

В апреле 2024 года во время ракетного обстрела припортовой инфраструктуры Максим Катула, рискуя своей жизнью, вывел через поврежденный железнодорожный мост 3 электровоза и 4 тепловоза.

Как отметили в «Укрзалізнице», ежемесячно железнодорожная инфраструктура испытывает вражеские удары. А железнодорожники с риском для жизни продолжают выполнять свою повседневную работу.

Машинист Одесской железной дороги Максим Катула получил от президента орден «За заслуги» ІІІ степени.

«С началом полномасштабного вторжения железнодорожники наряду с защитниками и работниками других критических сфер стали героями для всего мира. Остаемся мы такими и по сей день. Делаем и будем продолжать делать все, чтобы движение в стране не останавливалось», – говорится в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», Зеленский наградил орденом «За заслуги» III ступени главного инженера одесской конструкторской группы «Технари» Андрея Косяка.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua