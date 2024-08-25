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Президент вручив орден машиністу Одеської залізниці із залізними нервами

Президент вручив орден машиністу Одеської залізниці із залізними нервами

До Дня Незалежності України президент України Володимир Зеленський своїм Указом нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 9 залізничників. Серед них – машиніст Одеської залізниці Максим Катула.

Як розповіли в прес-службі українського перевізника «Укрзалізниця», машиністові тепловоза Максиму Катулі президент вручив почесну нагороду особисто.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня data-lazy-srcset=

У квітні 2024 року під час ракетного обстрілу припортової інфраструктури Максим Катула, ризикуючи своїм життям, вивів через пошкоджений залізничний міст 3 електровози та 4 тепловози.

Як зазначили в «Укрзалізниці», щомісяця залізнична інфраструктура зазнає ворожих ударів. А залізничники із ризиком для життя продовжують виконувати свою щоденну роботу.

Машиніст Одеської залізниці Максим Катула отримав від президента орден

«З початком повномасштабного вторгнення залізничники поряд із захисниками і працівниками інших критичних сфер, стали героями для усього світу. Залишаємося ми такими і донині. Робимо і будемо продовжувати робити усе, щоб рух в країні не зупинявся», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляло «Одеське життя», Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня головного інженера одеської конструкторської групи «Технарі» Андрія Косяка.

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