Президент вручив орден машиністу Одеської залізниці із залізними нервами

Як розповіли в прес-службі українського перевізника «Укрзалізниця», машиністові тепловоза Максиму Катулі президент вручив почесну нагороду особисто.

У квітні 2024 року під час ракетного обстрілу припортової інфраструктури Максим Катула, ризикуючи своїм життям, вивів через пошкоджений залізничний міст 3 електровози та 4 тепловози.

Як зазначили в «Укрзалізниці», щомісяця залізнична інфраструктура зазнає ворожих ударів. А залізничники із ризиком для життя продовжують виконувати свою щоденну роботу.

«З початком повномасштабного вторгнення залізничники поряд із захисниками і працівниками інших критичних сфер, стали героями для усього світу. Залишаємося ми такими і донині. Робимо і будемо продовжувати робити усе, щоб рух в країні не зупинявся», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляло «Одеське життя», Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня головного інженера одеської конструкторської групи «Технарі» Андрія Косяка.