Ждать ли нападения на Одесчину со стороны Приднестровья? (видео)

Не стоит опасаться нападения российской армии со стороны непризнанного Приднестровья, уверен спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Как заявил Братчук в ходе всеукраинского информационного телемарафона, второго фронта со стороны Приднестровья не будет, поскольку Украина доказала свою силу и мощь.
Что же касается угрозы высадки на одесское побережье морского десанта, то, как отметил спикер ОВА, такая угроза существует с первых дней войны и исчезнет лишь с победой и получением Украиной мира.
«Но сегодня нет такой активности в подготовительном процессе в проведении морской десантной операции. У врага на это нет ни средств, ни сил, нет всех составляющих, которые должны сопровождать эту десантную операцию»,
– уверен Братчук.
По данным ОВА, сегодняшняя ночь прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов. При этом в Черном море в настоящее время пребываю два корабля-ракетоносца и несколько десантных кораблей.
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