Ждать ли нападения на Одесчину со стороны Приднестровья? (видео)

Как заявил Братчук в ходе всеукраинского информационного телемарафона, второго фронта со стороны Приднестровья не будет, поскольку Украина доказала свою силу и мощь.

Что же касается угрозы высадки на одесское побережье морского десанта, то, как отметил спикер ОВА, такая угроза существует с первых дней войны и исчезнет лишь с победой и получением Украиной мира.

«Но сегодня нет такой активности в подготовительном процессе в проведении морской десантной операции. У врага на это нет ни средств, ни сил, нет всех составляющих, которые должны сопровождать эту десантную операцию»,

– уверен Братчук.

По данным ОВА, сегодняшняя ночь прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов. При этом в Черном море в настоящее время пребываю два корабля-ракетоносца и несколько десантных кораблей.