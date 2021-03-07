История театра в Одессе: как все начиналось? (видео)

10 февраля 1805 года в Одессе состоялось первое выступление польской профессиональной театральной труппы. Это стало началом летописи театральной Одессы: до этого все выступавшие в городе театральные труппы были любительскими.

А первые театральные представления в Одессе стали давать в самом начале ХІX века. Но театров в городе еще не было – представления проходили на площадях и базарах, в магазинах и даже амбарах, а сцены были импровизированными.

В 1803 году одесский градоначальник Ришелье отправил в Петербург прошение о выделении городу средств для строительства церкви, таможни и театра. И в 1804 году разрешение на строительство театра было получено. В этом же году в Одессе состоялся и первый оперный спектакль.

Больше интересных подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

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Фото: ukraineartnews.com