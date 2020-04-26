Предприниматели в Одессе устроили бунт против закрытия рынка: чем все закончилось (фото)

Об этом сообщает “Культурометр”.

Люди сконцентрировались у входа. Пытались прорваться к своим рабочим местам.

Однако их не пустила охрана.

Предприниматели ждали, что к ним выйдет руководство Нового рынка, чтобы объяснить ситуацию.

Как мы уже писали, рынок закрыли на карантин в связи с рекомендациями МОЗ, а также решением комиссии по вопросам техногенной безопасности.

Однако несколько корпусов, несмотря ни на что, работали еще вчера, 25 апреля. Например, мясной, молочный и некоторые павильоны по продаже овощей.

В воскресенье же закрыли все без исключения, на этом настаивала полиция. Это вызвало бурю недовольствия у бизнесменов. Они возмутились, что супермаркетам, в отличие от них, позволено работать, хотя направление деятельности у них такое же.

В итоге, как сообщает УСИ, части предпринимателей разрешили продолжить работу.

Руководитель Нового рынка Эдуард Хачатрян уточнил, что решил сделать исключение для торговцев, реализующих продукты, в частности, мясное. Им разрешили работать в масках, с соблюдением дистанции и определенных санитарных норм.

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Фото: Культурометр

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