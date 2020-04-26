fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Предприниматели в Одессе устроили бунт против закрытия рынка: чем все закончилось (фото)

Предприниматели в Одессе устроили бунт против закрытия рынка: чем все закончилось (фото)

У Нового рынка в воскресенье, 26 апреля, собралась толпа работников торговой сферы.

Об этом сообщает “Культурометр”.

Люди сконцентрировались у входа. Пытались прорваться к своим рабочим местам.

Однако их не пустила охрана.

Предприниматели ждали, что к ним выйдет руководство Нового рынка, чтобы объяснить ситуацию.

Как мы уже писали, рынок закрыли на карантин в связи с рекомендациями МОЗ, а также решением комиссии по вопросам техногенной безопасности.

Однако несколько корпусов, несмотря ни на что, работали еще вчера, 25 апреля. Например, мясной, молочный и некоторые павильоны по продаже овощей.

В воскресенье же закрыли все без исключения, на этом настаивала полиция. Это вызвало бурю недовольствия у бизнесменов. Они возмутились, что супермаркетам, в отличие от них, позволено работать, хотя направление деятельности у них такое же.

В итоге, как сообщает УСИ, части предпринимателей разрешили продолжить работу.

Руководитель Нового рынка Эдуард Хачатрян уточнил, что решил сделать исключение для торговцев, реализующих продукты, в частности, мясное. Им разрешили работать в масках, с соблюдением дистанции и определенных санитарных норм.

Читайте также:

В Одесской области на рынке добились снижения арендной платы для бизнесменов

Фото: Культурометр

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить