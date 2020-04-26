В Одесской области на рынке добились снижения арендной платы для бизнесменов

Рынок в Белгороде-Днестровском стал первым в Одесском регионе, который закрыли в карантин.

Как мы рассказывали ранее, там предприниматели базара несколько раз устраивали акции протеста против ограничительных мер. Однако им запретили вести деятельность до особого распоряжения.

Поскольку торговля – основной вид заработка для многих горожан, они остались без источника доходов.

А нужно не просто кормить семьи, а и продолжать платить за аренду торговых павильонов. Это в среднем 600 грн. в месяц за ларек, площадью 2х2 кв. м. У большинства предпринимателей такой возможности не оказалось, сообщает bessarabiaua.media.

И.о. мэра Виктор Грозов поначалу настаивал на том, чтоб арендную плату выплачивали в полном объеме. В ситуацию вмешался депутат горсовета Денис Киминчиджи. Он рекомендовал бизнесменам обратиться в КП “Ассорти”, на чьем балансе находится рынок. Предоставил им шаблон для обращения. Депутат считает прекращение работы базара форс-мажором, который может служить основанием для введения льгот.

Предприниматели прислушались к рекомендации, обратившись в дирекцию рынка. Поначалу там ответили отказом и даже пригрозили штрафами за задержку оплаты.

Однако позже решили пойти на уступки. На последней сессии городского совета КП “Ассорти” пообещало поблажки для торговцев рынка. По словам замдиректора КП Якова Сотниченко, бухгалтерия сможет пересмотреть тарифы на аренду в первой половине мая. Предпринимателям, продающим промышленные товары, пообещали на 50% уменьшить арендную плату за период карантина.

Фото: Топор, bessarabiaua.media

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.