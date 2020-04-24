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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Новый базар закрыли на карантин: что там сейчас (фото)

Одесский Новый базар закрыли на карантин: что там сейчас (фото)

Знаменитые песенные строки «Нет Одессы без Привоза и без Нового базара» сегодня стали ну очень актуальными. Дошло, как говорится, и до Нового базара. Старейший рынок города тоже закрыт на карантин.

«Что же это происходит?!» — взывает одна из одесситок, наткнувшаяся на объявление о закрытии и на огромный замок на главном входе в рынок. «Неужели в супермаркетах безопаснее?», — задаются вопросом покупатели.

Закрыты все входы-выходы на рынок. Мясной корпус тоже закрыт. Кто-то по этому поводу громко возмущается, кто-то — тяжело вздыхает. Все эти «нервы» достаются охраннику, который стоит у входа.

«Такое впечатление, что это я по личному желанию Новый базар закрыл», — и сам нервничает по этому поводу охранник.

Впрочем, оптовый рынок работает, во всяком случае, на сегодняшний день. Здесь торгуют только овощами и фруктами.

Еще работает рыбный магазин. Со стороны рынка в него, ясное дело, не попасть.

Вход — с ул. Конной. Отметим, что ситуация «где что работает» меняется каждый день. В день, когда Новый базар работал «по мизеру», этот магазин был закрыт. Сегодня он работает.

Из-за закрытия рынка народ, который привык покупать здесь мясо, выстроился в очереди у магазинчика «Свежее мясо» на ул. Торговой.

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1 комментарий
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
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Инга
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Инга

Да закрыт!!!!!! Только не указали, что мясной – молочный корпус работает и овощи внутри базара тоже работают !!!!!

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17 секунд назад
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