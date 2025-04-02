Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
Государственную поддержку получили:
- 15 предприятий перерабатывающей отрасли – 74,8 млн грн
- 813 участников программы «Собственное дело» – 201,5 млн грн
- 5 тепличных хозяйств – 30 млн грн
- 14 предпринимателей садоводства – 42,8 млн грн
- 36 ветеранов и членов их семей – 17,5 млн грн
“В общей сложности – 349 млн грн государственных инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса Одесской области! Это пятый показатель среди регионов Украины”, — отметили в ОВА.
Несмотря на войну за прошлый год иностранцы открыли в Украине более тысячи новых компаний. Больше всего таких бизнесов было открыто в столице, а Одесская область по популярности уступила Львовской.
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