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Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Государственную поддержку получили:

  • 15 предприятий перерабатывающей отрасли – 74,8 млн грн
  • 813 участников программы «Собственное дело» – 201,5 млн грн
  • 5 тепличных хозяйств – 30 млн грн
  • 14 предпринимателей садоводства – 42,8 млн грн
  • 36 ветеранов и членов их семей – 17,5 млн грн

“В общей сложности – 349 млн грн государственных инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса Одесской области! Это пятый показатель среди регионов Украины”,  — отметили в ОВА.

Несмотря на войну за прошлый год иностранцы открыли в Украине более тысячи новых компаний. Больше всего таких бизнесов было открыто в столице, а Одесская область по популярности уступила Львовской.

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