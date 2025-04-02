Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.
Державну підтримку отримали:
- 15 підприємств переробної галузі – 74,8 млн грн
- 813 учасників програми «Власна справа» – 201,5 млн. грн.
- 5 тепличних господарств – 30 млн. грн.
- 14 підприємців садівництва – 42,8 млн. грн.
- 36 ветеранів та членів їхніх сімей – 17,5 млн грн
“Загалом – 349 млн грн державних інвестицій у розвиток малого та середнього бізнесу Одеської області! Це п’ятий показник серед регіонів України”, – зазначили в ОВА.
Незважаючи на війну за минулий рік, іноземці відкрили в Україні понад тисячу нових компаній. Найбільше таких бізнесів було відкрито у столиці, а Одеська область за популярністю поступилася Львівщині.
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