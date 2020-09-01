Праздники в сентябре 2020: что будем отмечать в первый месяц осени

В сентябре в Украине и мире много профессиональных праздников. И не только. Есть очень даже необычные.
Итак, в сентябре будем отмечать:
2 сентября День нотариата. День города Одесса.
6 сентября День предпринимателя
8 сентября Международный день грамотности
8 сентября Международный день солидарности журналистов
9 сентября Международный день красоты
10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств
12 сентября День украинского кино
12 сентября День физкультуры и спорта
13 сентября День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
15 сентября Международный день демократии
16 сентября Международный день охраны озонового слоя
19 сентября День фармацевтического работника
19 сентября День изобретателя и рационализатора
20 сентября День работника леса
21 сентября Международный день мира
22 сентября День партизанской славы
27 сентября День машиностроителя
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников
30 сентября Международный день переводчика