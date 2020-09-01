Новости Одессы и Одесской области

Праздники в сентябре 2020: что будем отмечать в первый месяц осени

Праздники в сентябре 2020: что будем отмечать в первый месяц осени

В сентябре в Украине и мире много профессиональных праздников. И не только. Есть очень даже необычные. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Итак, в сентябре будем отмечать:

r380905 1 сентября r3809030 День знаний

r380901 2 сентября r3809030 День нотариата. День города Одесса.

r380902 6 сентября r3809031 День предпринимателя

r380903 8 сентября r3809032 Международный день грамотности

r380910 8 сентября r3809032 Международный день солидарности журналистов

r380905 9 сентября r3809033 Международный день красоты

r380905 9 сентября r3809033 День тестировщика

r380906 9 сентября r3809034 День дизайнера-графика

r380906 10 сентября r3809034 Всемирный день предотвращения самоубийств

r380907 12 сентября r3809035 День программиста

r380908 12 сентября r3809036 День украинского кино

r380909 12 сентября r3809037 День физкультуры и спорта

r380910 13 сентября r3809038 День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

r380911 13 сентября r3809039 День танкистов

r380912 15 сентября r3809040 Международный день демократии

r380912 16 сентября r380941 Международный день охраны озонового слоя

r380914 16 сентября r380943 День HR-менеджера

r380913 17 сентября r380942 День спасателя

r380916 19 сентября r380945 День фармацевтического работника

r380915 19 сентября r380944 День изобретателя и рационализатора

r380917 20 сентября r380946 День рекрутера

r380918 20 сентября r380947 День работника леса

r380919 21 сентября r380948 День мира

r380920 21 сентября r380949 Международный день мира

r380921 22 сентября r380950 День партизанской славы

r380922 27 сентября r380952 День машиностроителя

r380921 27 сентября r380951 День туризма

r380921 27 сентября r380951 День воспитателя и всех дошкольных работников

r380923 30 сентября r380953 День усыновления

r380924 30 сентября r380954 Международный день переводчика

r380925 30 сентября r380955 Всеукраинский день библиотек

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