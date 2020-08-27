День города Одесса 2020: мэрия обнародовала подробную программу празднования

Стала известная подробная программа празднования 226-й годовщины основания Одессы. Этот праздник одесситы и гости города будут отмечать в среду, 2 сентября. Хотя мероприятия в рамках празднования Дня города стартуют уже в пятницу, 28 августа.
Об этом сообщил сайт мэрии Одессы.
Что будет именно 2 сентября?
В этот день все начнется на Думской площади в 10:00. Там поднимут флаг города.
В 11:00 на Аллее Звезд по ул. Ланжероновской откроют новые имена.
В 12:00 – открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов – основателей, строителей города и порта. В 12:30 – торжественное открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.
В 20:00 в Летнем театре Городского сада состоится показ спектакля «Белая акация».
Завершится празднование Дня города традиционным гала-концертом на Потемкинской лестнице ( с 19:00) и праздничным фейерверком. Кто именно выступит – в мэрии пока не сообщили.
ПОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
зі святкування Дня міста Одеси у 2020 році
№
з/п
Заходи
|Місце проведення
|Дата та час проведення
|1.
Прем’єра художнього фільму «Одеські Толсті… Хто вони?». Зустріч із творцями стрічки
| Одеська кіностудія
(Французький бул., 33)
28 серпня 2020 року
16.00
|2.
Чемпіонат м. Одеси з велосипедного спорту-маунтенбайку
Траса здоров’я
(велодром «Глечик»)
29 серпня – 02 вересня 2020 року
|3.
|Свято Київського району «Сонячна Одеса»
|Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї (вул. Дача Ковалевського, 119А)
30 серпня 2020 року
16.00
|4.
|Урочисте відкриття представництва Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради у Суворовському районі міста Одеси
|просп. Добровольського, 106
31 серпня 2020 року
12.00
|5.
|Відкриття меморіальної дошки одеському поету, автору одеських шлягерів Морісу Бенімовичу
ІІ Християнське кладовище
31 серпня 2020 року
12.00
|6.
Онлайн-виставка дитячих фоторобіт «Одеса – улюблене місто»
Соціальні мережі Фейсбук, Інстаграм, Ютуб (#Одесаулюбленемісто)
31 серпня – 05 вересня 2020 року
|7.
|Свято першого дзвоника у закладах загальної середньої освіти міста
Заклади загальної середньої освіти міста
01 вересня 2020 року
|8.
|Проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле та сьогодення»
Заклади загальної середньої освіти міста
01 вересня 2020 року
|9.
Свято Приморського району «Ах, Одеса»:
– святковий концерт за участю дитячих творчих колективів;
– проведення творчих майстер-класів;
– виставка «handmade»
Літній театр (Міський сад)
01 вересня 2020 року
|10.
Свято Малиновського району «Люблю тебе, моя Одесо»
парк ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)
01 вересня 2020 року
|11.
|Святково-розважальна онлайн-програма «Одеса – місто сонця» (фестиваль дитячих відеороликів, майстер-класи, інтелектуальні ігри, конкурси малюнків, відеоекскурсії, фотофлешмоби)
|Офіційні вебсайти закладів освіти міста, соціальні мережі Фейсбук, Інстаграм, відеохостинг Ютуб
01-05 вересня 2020 року
|12.
|Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів до пам’ятників:
– Й.М. Дерибасу;
– Г.Г. Маразлі;
– Отаману Головатому;
– М.С. Воронцову;
– засновникам Одеси;
– Дюку де Рішельє
вул. Дерибасівська
вул. Маразліївська
Старобазарний сквер
Соборна площа
Катерининська площа
Приморський бульвар
02 вересня 2020 року
08.30
|13.
Урочиста церемонія підняття прапора міста Одеси
Думська площа
02 вересня 2020 року
10.00
|14.
Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси
вул. Ланжеронівська
|02 вересня 2020 року
11.00
|15.
|Відкриття меморіального музею-стіни у парку Преображенський
парк Преображенський
(вул. Новощіпний ряд, 27/1)
02 вересня 2020 року
12.00
|16.
|Відкриття вхідної групи до Одеського зоопарку з боку парку Преображенський
(вул. Новощіпний ряд, 27/1)
02 вересня 2020 року
12.30
|17.
|Публікація відеопривітань до Дня міста Одеси від мерів поріднених міст, делегації яких не зможуть відвідати Одесу в умовах карантинних обмежень
|Офіційний вебсайт Одеської міської ради, сторінка департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради у соціальній мережі Фейсбук
02 вересня 2020 року
|18.
|Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Дбайливе серце»
Центральна алея у гідропарку «Лузанівка»
02 вересня 2020 року
15.00
|19.
|Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Одеські зірки»
Площа біля фонтану на Кримському бульварі ріг вул. Академіка Заболотного
02 вересня 2020 року
16.00
|20.
|Гала-концерт на Потьомкінських сходах
Святковий феєрверк
Потьомкінські сходи
|02 вересня 2020 року 19.00
|21.
Вистава «Біла акація»
Літній театр (Міський сад)
02 вересня 2020 року
20.00
|22.
|Урочисте привітання міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках, які народилися 2 вересня
Пологові будинки міста Одеси
03 вересня 2020 року
(за окремим графіком)