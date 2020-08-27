День города Одесса 2020: мэрия обнародовала подробную программу празднования

Стала известная подробная программа празднования 226-й годовщины основания Одессы. Этот праздник одесситы и гости города будут отмечать в среду, 2 сентября. Хотя мероприятия в рамках празднования Дня города стартуют уже в пятницу, 28 августа.

Об этом сообщил сайт мэрии Одессы.

Что будет именно 2 сентября?

В этот день все начнется на Думской площади в 10:00. Там поднимут флаг города.

В 11:00 на Аллее Звезд по ул. Ланжероновской откроют новые имена.

В 12:00 – открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов – основателей, строителей города и порта. В 12:30 – торжественное открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.

В 20:00 в Летнем театре Городского сада состоится показ спектакля «Белая акация».

Завершится празднование Дня города традиционным гала-концертом на Потемкинской лестнице ( с 19:00) и праздничным фейерверком. Кто именно выступит – в мэрии пока не сообщили.

ПОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ