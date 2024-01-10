Праздники, события и приметы 10 января: почему сегодня нужно есть мясо

Какой церковный праздник 10 января

Православные украинцы отмечают 10 января День памяти 20 тысяч мучеников, сожженных в храме и погибших вне стен. Гонения на христиан начались еще в 30-е годы I века нашей эры. Первым мучеником за веру во Христа был святой Стефан. В начале IV века издевательства над верующими во Христа достигли апогея. Несчастные подвергались пыткам независимо от пола и возраста. В одном месте в день могли пытать до 100 христиан. Часто их лечили, чтобы снова продлить мучения.

Так, в 302 году у Никомедии (современная Турция) на празднике Рождества произошла трагедия. В этот день власти Римской империи послали в храм посланника, который объявил собравшимся приказ цезаря выйти на улицу и принести языческую жертву богам. Несмотря на угрозы поджечь храм, люди отказались выполнить волю власти. Таким образом, почти 20 тысяч прихожан погибли в огне.

В народе День памяти 20 000 мучеников называли Днем домочадцев, а также Рождественским мясоедом, поскольку дата праздника выпадает на период, когда Православная церковь позволяет употреблять мясо после длительного Рождественского поста.

Вся семья пыталась провести его вместе. Считалось, что работа, проделанная совместно, даст хороший результат. Все члены семьи должны были съесть заказанную соль, чтобы в доме царил мир и покой. Вечером ребята собирались на посиделки, проводили гадания. Считалось, что 10 января рождаются добрые супруги.

В этот день на столах наших предков появлялось много мясных блюд. Считается, что мясные блюда 10 января приносят здоровье и энергию. В этот день всей семьей собираются за столом на мясной ужин. Первым каждое блюдо пробует мужчина — глава семейства.

Что нельзя делать 10 января

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя:

злословить, плохо о других думать,

жаловаться на здоровье без уважительных причин,

пришивать пуговицы, иначе в ближайшее время избавиться от старых проблем не удастся,

выбрасывать остатки пищи со стола, лучше отдать животным.

Народные приметы и традиции на 10 января

10 января наши предки обращали внимание на:

ясная погода — лето будет жарким и сухим;

иней на деревьях — ждите ненастное и холодное лето;

много снега — так и хлеба будет много;ветер южный — к грозовому июню;

лежит на скирдах и стогах — к дождливому лету;

идет сухой снег — к засушливой летней погоде, мокрый — к дождям;

и безоблачное небо — весна будет ранней;

иней на столбах –— к плохой рыбалке.

Именинники 10 января

Анатолий,

Григорий,

Зиновий,

Макар,

Павел,

Петр,

Феофан.

Талисманом человека, рожденного 10 января, является циркон. Минерал природного происхождения, способный лечить своего владельца. Издавна верили, что циркон повышает способность иммунной системы сопротивляться различным недугам.

10 января родились:

1973 год — украинский композитор, мультиинструменталист, дизайнер Даниил Перцов ;

; 1975 год — украинский писатель Константин Коверзнев ;

; 1989 год — пловец, чемпион и призер летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса Денис Дубров.

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 января:

49 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон и начинает поход на Рим;

1569 год — в Люблине начинается сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств;

1863 год — в Лондоне открывается первая городская подземная железная дорога – метро;

1867 год — в Японии Токугава Йосинобу становится 15-м сёгуном сёгуната Эдо;

1901 год — с открытия нефтяной вышки в Бюмоне (Техас) начинается техасский нефтяной бум;

1920 год — вступает в силу Версальский договор и, в частности, Соглашение (устав) Лиги Наций;

1942 год — компания Ford Motor Company начинает производство автомобилей модели Jeep;

1946 год — в Лондоне в Центральном зале Вестминстера проходит первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в котором принимают участие представители 51 страны;

1962 год — происходит самая большая в истории лавин катастрофа: обвал из Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 год — трамвайная авария во Львове, в результате которой погибли 26 человек;

1992 год — в Украине вводят в обращение рубль как купон Национального банка Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией;

1994 год — в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принимают проект программы «Партнерство ради мира», к которой в 1998 году присоединяется и Украина;

2003 год – Северная Корея заявляет о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Какой сегодня день в Украине и мире

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро. В далеком 1863 году в Лондоне открыли первую линию метро, которая имела длину 6 метров. Для XIX века это было резонансное событие, ведь в большинстве стран мира основным транспортом оставался конный.

В настоящее время метрополитен имеет важное значение для городской инфраструктуры, ведь благодаря его мощностям можно перевозить большое количество пассажиров. Метро доступно при любых погодных условиях, оно безопасно и быстро.

История метро началась от изобретения туннелепроходного щита в 1814 году английским инженером Марком Брюнелем. На эту идею его вдохновило наблюдение за морским моллюском, пробуривающим отверстия в затонувших кораблях.