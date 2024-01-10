Свята, події та прикмети 10 січня: чому сьогодні потрібно їсти м’ясо

Яке церковне свято 10 січня

Православні українці відзначають 10 січня День пам’яті 20 тисяч мучеників, спалених у храмі та загиблих поза стінами. Гоніння на християн почалися ще в 30-х роках I століття нашої ери. Першим мучеником за віру в Христа був святий Стефан. На початку IV століття знущання з віруючих у Христа досягли апогею. Нещасні зазнавали тортур незалежно від статі та віку. В одному місці на день могли катувати до 100 християн. Часто їх лікували, щоби знову продовжити муки.

Так, у 302 році у Нікомедії (сучасна Туреччина) на святі Різдва сталася трагедія. Цього дня влада Римської імперії послала до храму посланця, який оголосив наказ цезаря, що зібрався, вийти на вулицю і принести язичницьку жертву богам. Незважаючи на погрози підпалити храм, люди відмовилися виконати волю влади. Таким чином майже 20 тисяч парафіян загинули у вогні.

У народі День пам’яті 20 000 мучеників називали Днем домочадців, а також Різдвяним м’ясоїдом, оскільки дата свята випадає на період, коли Православна церква дозволяє вживати м’ясо після тривалого посту Різдва.

Уся сім’я намагалася провести його разом. Вважалося, що робота, виконана разом, дасть гарний результат. Усі члени сім’ї мали з’їсти замовлену сіль, щоб у будинку панував мир і спокій. Увечері хлопці збиралися на посиденьки, проводили ворожіння. Вважалося, що 10 січня народжується добре подружжя.

Цього дня на столах наших предків з’являлося багато м’ясних страв. Вважається, що м’ясні страви 10 січня приносять здоров’я та енергію. Цього дня всією родиною збираються за столом на м’ясну вечерю. Першим кожну страву куштує чоловік – глава сімейства.

Що не можна робити 10 січня

Згідно з народними повір’ями, у цей день не можна:

злословити, погано про інших думати,

скаржитися на здоров’я без поважних причин,

пришивати гудзики, інакше найближчим часом позбутися старих проблем не вдасться,

викидати залишки їжі зі столу, краще віддати тваринам.

Народні прикмети та традиції на 10 січня

Наші пращури помітили, що наші пращури помітили:

ясна погода – літо буде спекотним і сухим;

іній на деревах – чекайте ненастинне і холодне літо;

багато снігу – так і хліба буде багато; вітер південний – до грозового червня;

лежить на скиртах і стогах – до дощового літа;

йде сухий сніг – до посушливої літньої погоди, мокрий – до дощів;

і безхмарне небо – весна буде ранньою;

іней на стовпах – до поганої риболовлі.

Іменинники 10 січня

Анатолій,

Григорій,

Зіновій,

Макар,

Павло,

Петро,

Феофан.

Талісманом людини, народженої 10 січня, є циркон. Мінерал природного походження, здатний лікувати свого власника. Здавна вірили, що циркон підвищує здатність імунної системи чинити опір різним недугам.

10 січня народилися:

1973 рік — український композитор, мультиінструменталіст, дизайнер Данило Перцов ;

; 1975 рік — український письменник Костянтин Коверзнєв ;

; 1989 рік — плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу Денис Дубров.

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 січня:

49 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар перетинає річку Рубікон і розпочинає похід на Рим;

1569 рік — у Любліні розпочинається сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав;

1863 рік — у Лондоні відкривається перша міська підземна залізниця — метро;

1867 рік — у Японії Токуґава Йосінобу стає 15-м сьоґуном сьоґунату Едо;

1901 рік — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) починається техаський нафтовий бум;

1920 рік — набуває чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;

1942 рік — компанія Ford Motor Company починає виробництво автомобілів моделі Jeep;

1946 рік — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбувається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому беруть участь представники 51 країни;

1962 рік — стається найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 рік — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб;

1992 рік — в Україні впроваджують в обіг карбованець як купон Національного банку України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 рік — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО приймають проєкт програми “Партнерство заради миру”, до якої 1998 року приєднується і Україна;

2003 рік — Північна Корея заявляє про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Який сьогодні день в Україні і світі

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро. Далекого 1863 року в Лондоні відкрили першу лінію метро, яка мала довжину 6 метрів. Для XIX століття це була резонансна подія, адже в більшості країн світу основний транспортом залишався кінний.

В наш час метрополітен має важливе значення для міської інфраструктури, адже завдяки його потужностям можна перевозити велику кількість пасажирів. Метро доступне за будь-яких погодних умов, воно безпечне і швидке.

Історія метро почалася від винайдення тунелепрохідного щита 1814 року англійським інженером Марком Брюнелем. На цю ідею його надихнуло спостереження за морським молюском, який пробурює отвори у затонулих кораблях.