Праздники и события 20 ноября: День ребенка, педиатра и «Объятия бегуна»

Праздники 20 ноября

Всемирный день ребенка

Этот международный праздник, основанный ООН, направлен на привлечение внимания к благосостоянию, правам и защите детей во всем мире. Генеральная Ассамблея ООН впервые предложила установить День ребенка как способ содействовать дружбе между странами, защите детей и улучшению их условий жизни в 1954 году. Дату выбрали не случайно, именно в этот день была принята Декларация прав ребенка.

Всемирный день географических информационных систем

Этот праздник выпадает на третью среду ноября. Он посвящен популяризации использования географических информационных систем (ГИС) в различных сферах деятельности, таких как наука, экология, урбанистика и управление ресурсами. Главная цель праздника – вдохновить людей на исследование мира с помощью географических технологий и привлечь внимание к их значению.

День педиатра

Это профессиональный праздник, который отмечается в некоторых странах для чествования труда педиатров. Эта дата выбрана не случайно, ведь она совпадает со Всемирным днем ребенка, что подчеркивает важность заботы о здоровье детей.

Международный день «Объятия бегуна»

Это неофициальный, но очень душевный праздник, подчеркивающий единство, поддержку и радость, которую может приносить людям спорт. Этот праздник обычно связан с бегунами, тренерами и всеми, кто вовлечен в беговое сообщество. Хотя точного года основания этого дня нет, традиция возникла как проявление поддержки на финишной линии марафонов, где бегуны часто обнимают друг друга в знак благодарности и радости. Впоследствии эта идея распространилась посредством отдельного символического дня.

День памяти трансгендеров

Это международный день памяти трансгендерных людей, погибших в результате насилия или дискриминации из-за своей гендерной идентичности. Он был основан в 1999 году активисткой Гвендолин Энн Смит как способ почтить память Риты Хестер, трансгендерной женщины, которую убили в 1998 году. Ее смерть привлекла внимание к высокому уровню насилия против трансгендерных людей. Первоначально день был локальной акцией, но со временем распространился по всему миру как день солидарности и борьбы за права трансгендерных людей.

Чем запомнился в истории день 20 ноября

1624 год – Захарий Копистенский становится архимандритом Киево-Печерской Лавры;

1805 год – проходит премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио»;

1818 год – Симон Боливар провозглашает независимость Венесуэлы от Испанского королевства;

1910 год – начинается Мексиканская революция;

1917 год – своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;

1943 год – под охраной УПА на Волыни начинается Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой оформлена политическая организация – Антибольшевистский Блок Народов (АБН);

1945 год – в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;

1985 год – выпускают операционную систему Microsoft Windows 1.0;

1991 год – устанавливаются консульские отношения между Украиной и Турцией;

1998 год – запускается первый модуль Международной космической станции;

2003 год – в Антарктиде находят лед в возрасте 900 тысяч лет;

2004 год – Шевченковский районный суд Киева отклоняет представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности от 21 до 23 ноября.

В этот день родились: