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Праздники и события 20 ноября: День ребенка, педиатра и «Объятия бегуна»

Праздники и события 20 ноября: День ребенка, педиатра и «Объятия бегуна»

Сегодня, в среду, 20 ноября 2024 года – 1001-й день войны в Украине. До Нового года остается 41 день. А еще сегодня Всемирный день ребенка, а также профессиональный праздник у тех, кто заботится о здоровье детей. Но и это еще не все «интересности» этого дня. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни».

Праздники 20 ноября

Всемирный день ребенка

Этот международный праздник, основанный ООН, направлен на привлечение внимания к благосостоянию, правам и защите детей во всем мире. Генеральная Ассамблея ООН впервые предложила установить День ребенка как способ содействовать дружбе между странами, защите детей и улучшению их условий жизни в 1954 году. Дату выбрали не случайно, именно в этот день была принята Декларация прав ребенка.

Всемирный день географических информационных систем

Этот праздник выпадает на третью среду ноября. Он посвящен популяризации использования географических информационных систем (ГИС) в различных сферах деятельности, таких как наука, экология, урбанистика и управление ресурсами. Главная цель праздника – вдохновить людей на исследование мира с помощью географических технологий и привлечь внимание к их значению.

День педиатра

Это профессиональный праздник, который отмечается в некоторых странах для чествования труда педиатров. Эта дата выбрана не случайно, ведь она совпадает со Всемирным днем ребенка, что подчеркивает важность заботы о здоровье детей.

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Международный день «Объятия бегуна»

Это неофициальный, но очень душевный праздник, подчеркивающий единство, поддержку и радость, которую может приносить людям спорт. Этот праздник обычно связан с бегунами, тренерами и всеми, кто вовлечен в беговое сообщество. Хотя точного года основания этого дня нет, традиция возникла как проявление поддержки на финишной линии марафонов, где бегуны часто обнимают друг друга в знак благодарности и радости. Впоследствии эта идея распространилась посредством отдельного символического дня.

День памяти трансгендеров

Трансгендер Рита Хеснер

Это международный день памяти трансгендерных людей, погибших в результате насилия или дискриминации из-за своей гендерной идентичности. Он был основан в 1999 году активисткой Гвендолин Энн Смит как способ почтить память Риты Хестер, трансгендерной женщины, которую убили в 1998 году. Ее смерть привлекла внимание к высокому уровню насилия против трансгендерных людей. Первоначально день был локальной акцией, но со временем распространился по всему миру как день солидарности и борьбы за права трансгендерных людей.

Чем запомнился в истории день 20 ноября

  • 1624 год – Захарий Копистенский становится архимандритом Киево-Печерской Лавры;
  • 1805 год – проходит премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио»;
  • 1818 год – Симон Боливар провозглашает независимость Венесуэлы от Испанского королевства;
  • 1910 год – начинается Мексиканская революция;
  • 1917 год – своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;
  • 1943 год – под охраной УПА на Волыни начинается Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой оформлена политическая организация – Антибольшевистский Блок Народов (АБН);
  • 1945 год – в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;
  • 1985 год – выпускают операционную систему Microsoft Windows 1.0;
  • 1991 год – устанавливаются консульские отношения между Украиной и Турцией;
  • 1998 год – запускается первый модуль Международной космической станции;
  • 2003 год – в Антарктиде находят лед в возрасте 900 тысяч лет;
  • 2004 год – Шевченковский районный суд Киева отклоняет представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности от 21 до 23 ноября.

В этот день родились:

  • 1963 год – оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко Михаил Дидык;
  • 1983 год – украинский певец, солист группы DZIDZIO Михаил Хома;
  • 1998 год – украинская актриса кино Таисия-Оксана Щурук.
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