Свята та події 20 листопада: День дитини, педіатра та «Обійми бігуна»

Свята 20 листопада

Всесвітній день дитини

Це міжнародне свято, започатковане ООН, спрямоване на привернення уваги до добробуту, прав та захисту дітей у всьому світі. Генеральна Асамблея ООН вперше запропонувала встановити День дитини як спосіб сприяти дружбі між країнами, захисту дітей та покращенню їхніх умов життя у 1954 році. Дату обрали не випадково, саме цього дня було прийнято Декларацію прав дитини.

Всесвітній день географічних інформаційних систем

Це свято випадає на третю середу листопада. Він присвячений популяризації використання географічних інформаційних систем (ГІС) у різних сферах діяльності, таких як наука, екологія, урбаністика та управління ресурсами. Головна мета свята – надихнути людей на дослідження світу за допомогою географічних технологій та привернути увагу до їхнього значення.

День педіатра

Це професійне свято, яке відзначається у деяких країнах для вшанування праці педіатрів. Ця дата обрана не випадково, адже вона збігається із Всесвітнім днем ​​дитини, що наголошує на важливості турботи про здоров’я дітей.

Міжнародний день «Обійми бігуна»

Це неофіційне, але дуже душевне свято, яке підкреслює єдність, підтримку та радість, яку може приносити людям спорт. Це свято зазвичай пов’язане з бігунами, тренерами та всіма, хто залучений до бігової спільноти. Хоча точного року започаткування цього дня немає, традиція виникла як прояв підтримки на фінішній лінії марафонів, де бігуни часто обіймають один одного на знак вдячності та радості. Згодом ця ідея поширилася у вигляді окремого символічного дня.

День пам’яті трансгендерів

Це міжнародний день пам’яті трансгендерних людей, які загинули внаслідок насильства чи дискримінації через свою гендерну ідентичність. Він був заснований у 1999 році активісткою Гвендолін Енн Сміт як спосіб вшанувати пам’ять Рити Хестер, трансгендерної жінки, яку вбили у 1998 році. Її смерть привернула увагу до найвищого рівня насильства проти трансгендерних людей. Спочатку день був локальною акцією, але згодом поширився по всьому світу як день солідарності та боротьби за права трансгендерних людей.

Чим запам’ятався в історії день 20 листопада

1624 рік – Захар Копистенський стає архімандритом Києво-Печерської Лаври;

1805 рік – проходить прем’єра єдиної опери Людвіга ван Бетховена «Фіделіо»;

1818 рік – Симон Болівар проголошує незалежність Венесуели від Іспанського королівства;

1910 рік – починається Мексиканська революція;

1917 рік – своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголошує УНР;

1943 рік – під охороною УПА на Волині розпочинається Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлена політична організація – Антибільшовицький Блок Народів (АБН);

1945 рік – у німецькому місті Нюрнберг розпочинається міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 рік – випускають операційну систему Microsoft Windows 1.0;

1991 рік – встановлюються консульські відносини між Україною та Туреччиною;

1998 рік – запускається перший модуль Міжнародної космічної станції;

2003 рік – в Антарктиді знаходять лід у віці 900 тисяч років;

2004 рік – Шевченківський районний суд Києва відхиляє подання Київської міської державної адміністрації про обмеження проведення масових акцій на Майдані Незалежності від 21 до 23 листопада.

Цього дня народилися: