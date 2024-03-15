Праздники 15 марта: права потребителей, НЛО, сон и другие события

Что празднуют в Украине и мире 15 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 15 марта
Всемирный день защиты прав потребителей
Этот день напоминает о правах потребителей на безопасные и качественные товары и услуги, а также о важности защиты их интересов.
Всемирный день контактов
Этот день объединяет энтузиастов со всего мира с единой амбициозной целью: установить контакт с внеземной жизнью.
Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения
Это день празднования труда людей, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность: энергетиков, водопоставщиков, коммунальщиков и других.
Международный день борьбы с исламофобией
Этот день борется с предубеждениями и дискриминацией в отношении мусульман и способствует толерантности и взаимопониманию.
Международный день борьбы с полицейской жестокостью
Этот день борется с жестоким обращением со стороны полицейских и призывает к уважению прав человека.
Международный день переосмысления богатства
Этот день призывает к переосмыслению общественных ценностей и роли богатства в жизни человека.
Всемирный день речей
Этот день отмечает значение ораторского искусства и его роль в общественной жизни.
Международный день защиты детенышей тюленей (бельков)
Этот день привлекает внимание к проблемам сохранения детенышей тюленей, которые часто становятся жертвами браконьерства и загрязнения окружающей среды.
Всемирный день сна
Этот день посвящен повышению осведомленности о важности сна для здоровья и благополучия человека.
Именины 15 марта
15 марта именины празднуют: Александр, Алексей, Михаил, Денис, Александр, Алексей, Алексей, Денис.
Кто из известных людей родился 15 марта
В этот день родились:
- 1891 год: украинский долгожитель Григорий Нестор, возможно старейший человек в мире.
- 1947 год: украинский хирург, педагог и общественный деятель Леонид Ковальчук.
Памятные даты 15 марта
- 44 год до н.э.: заговорщики убивают римского консула Юлия Цезаря во время заседания сената.
- 1493 год: два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.
- 1603 год: французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду.
- 1820 год: Мэн становится 23-м штатом США.
- 1848 год: начинается Венгерская революция за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию.
- 1867 год: австрийцы и венгры договариваются о преобразовании Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия.
- 1892 год: Джесси В. Рено получает патент на «бесконечный лифт».
- 1906 год: регистрируют компанию «Роллс-Ройс».
- 1923 год: конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией.
- 1927 год: начинается строительство Днепрогэса.
- 1937 год: в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови.
- 1938 год: в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти.
- 1939 год: происходит первое заседание украинского сойма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозгласила свою независимость.
- 1951 год: Иран национализирует свою нефтяную промышленность.
- 1962 год: американский президент Джон Кеннеди вводит «Билль о правах потребителя».
- 1964 год: происходит свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.
- 1990 год: иракские власти казнят журналиста британского издания «Observer» в Ираке.
- 1996 год: южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс становится вторым в истории человеком после Сергея Бубки, который прыгнул выше 6 метров.
- 1998 год: в Испании формируют самый большой в мире оркестр барабанщиков — из 1700 музыкантов.
- 2006 год: создается Совет ООН по правам человека.
- 2011 год: беспорядками в Дамаске и Алеппо начинается гражданская война в Сирии.
- 2015 год: по меньшей мере в 80 городах Бразилии выходят на улицы 1,5 миллиона демонстрантов, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Русеф.
- 2018 год: в американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обрушивается пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.