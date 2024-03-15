Праздники 15 марта: права потребителей, НЛО, сон и другие события

Праздники и события 15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей

Этот день напоминает о правах потребителей на безопасные и качественные товары и услуги, а также о важности защиты их интересов.

Всемирный день контактов

Этот день объединяет энтузиастов со всего мира с единой амбициозной целью: установить контакт с внеземной жизнью.

Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения

Это день празднования труда людей, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность: энергетиков, водопоставщиков, коммунальщиков и других.

Международный день борьбы с исламофобией

Этот день борется с предубеждениями и дискриминацией в отношении мусульман и способствует толерантности и взаимопониманию.

Международный день борьбы с полицейской жестокостью

Этот день борется с жестоким обращением со стороны полицейских и призывает к уважению прав человека.

Международный день переосмысления богатства

Этот день призывает к переосмыслению общественных ценностей и роли богатства в жизни человека.

Всемирный день речей

Этот день отмечает значение ораторского искусства и его роль в общественной жизни.

Международный день защиты детенышей тюленей (бельков)

Этот день привлекает внимание к проблемам сохранения детенышей тюленей, которые часто становятся жертвами браконьерства и загрязнения окружающей среды.

Всемирный день сна

Этот день посвящен повышению осведомленности о важности сна для здоровья и благополучия человека.

Именины 15 марта

15 марта именины празднуют: Александр, Алексей, Михаил, Денис, Александр, Алексей, Алексей, Денис.

Кто из известных людей родился 15 марта

В этот день родились:

1891 год: украинский долгожитель Григорий Нестор, возможно старейший человек в мире.

1947 год: украинский хирург, педагог и общественный деятель Леонид Ковальчук.

Памятные даты 15 марта