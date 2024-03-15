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Праздники 15 марта: права потребителей, НЛО, сон и другие события

Праздники 15 марта: права потребителей, НЛО, сон и другие события

Что празднуют в Украине и мире 15 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей

Этот день напоминает о правах потребителей на безопасные и качественные товары и услуги, а также о важности защиты их интересов.

Всемирный день контактов

Этот день объединяет энтузиастов со всего мира с единой амбициозной целью: установить контакт с внеземной жизнью.

Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения

Это день празднования труда людей, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность: энергетиков, водопоставщиков, коммунальщиков и других.

Международный день борьбы с исламофобией

Этот день борется с предубеждениями и дискриминацией в отношении мусульман и способствует толерантности и взаимопониманию.

Международный день борьбы с полицейской жестокостью

Этот день борется с жестоким обращением со стороны полицейских и призывает к уважению прав человека.

Международный день переосмысления богатства

Этот день призывает к переосмыслению общественных ценностей и роли богатства в жизни человека.

Всемирный день речей

Этот день отмечает значение ораторского искусства и его роль в общественной жизни.

Международный день защиты детенышей тюленей (бельков)

Этот день привлекает внимание к проблемам сохранения детенышей тюленей, которые часто становятся жертвами браконьерства и загрязнения окружающей среды.

Всемирный день сна

Этот день посвящен повышению осведомленности о важности сна для здоровья и благополучия человека.

Именины 15 марта

15 марта именины празднуют: Александр, Алексей, Михаил, Денис, Александр, Алексей, Алексей, Денис.

Кто из известных людей родился 15 марта

В этот день родились:

  • 1891 год: украинский долгожитель Григорий Нестор, возможно старейший человек в мире.
  • 1947 год: украинский хирург, педагог и общественный деятель Леонид Ковальчук.

Памятные даты 15 марта

  • 44 год до н.э.: заговорщики убивают римского консула Юлия Цезаря во время заседания сената.
  • 1493 год: два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.
  • 1603 год: французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду.
  • 1820 год: Мэн становится 23-м штатом США.
  • 1848 год: начинается Венгерская революция за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию.
  • 1867 год: австрийцы и венгры договариваются о преобразовании Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия.
  • 1892 год: Джесси В. Рено получает патент на «бесконечный лифт».
  • 1906 год: регистрируют компанию «Роллс-Ройс».
  • 1923 год: конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией.
  • 1927 год: начинается строительство Днепрогэса.
  • 1937 год: в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови.
  • 1938 год: в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти.
  • 1939 год: происходит первое заседание украинского сойма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозгласила свою независимость.
  • 1951 год: Иран национализирует свою нефтяную промышленность.
  • 1962 год: американский президент Джон Кеннеди вводит «Билль о правах потребителя».
  • 1964 год: происходит свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.
  • 1990 год: иракские власти казнят журналиста британского издания «Observer» в Ираке.
  • 1996 год: южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс становится вторым в истории человеком после Сергея Бубки, который прыгнул выше 6 метров.
  • 1998 год: в Испании формируют самый большой в мире оркестр барабанщиков — из 1700 музыкантов.
  • 2006 год: создается Совет ООН по правам человека.
  • 2011 год: беспорядками в Дамаске и Алеппо начинается гражданская война в Сирии.
  • 2015 год: по меньшей мере в 80 городах Бразилии выходят на улицы 1,5 миллиона демонстрантов, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Русеф.
  • 2018 год: в американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обрушивается пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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