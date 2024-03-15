Свята 15 березня: права споживачів, НЛО, сон та інші події

Що святкують в Україні та світі 15 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 15 березня
Всесвітній день захисту прав споживачів
Цей день нагадує про права споживачів на безпечні та якісні товари та послуги, а також про важливість захисту їхніх інтересів.
Всесвітній день контактів
Цей день об’єднує ентузіастів з усього світу з єдиною амбітною метою: встановити контакт з позаземним життям.
Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення
Це день відзначення праці людей, які забезпечують нашу життєдіяльність: енергетиків, водопостачальників, комунальників та інших.
Міжнародний день боротьби з ісламофобією
Цей день бореться з упередженнями та дискримінацією стосовно мусульман та сприяє толерантності та взаєморозумінню.
Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю
Цей день бореться з жорстоким поводженням з боку поліцейських та закликає до поваги прав людини.
Міжнародний день переосмислення багатства
Цей день закликає до переосмислення суспільних цінностей та ролі багатства у житті людини.
Всесвітній день промов
Цей день відзначає значення ораторського мистецтва та його роль у суспільному житті.
Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків)
Цей день привертає увагу до проблем збереження дитинчат тюленів, які часто стають жертвами браконьєрства та забруднення навколишнього середовища.
Всесвітній день сну
Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість сну для здоров’я та благополуччя людини.
Іменини 15 березня
15 березня іменини святкують: Олександр, Олексій, Михайло, Денис.
Хто з відомих людей народився 15 березня
У цей день народилися:
- 1891 рік: український довгожитель Григорій Нестор, можливо найстарша людина у світі.
- 1947 рік: український хірург, педагог та громадський діяч Леонід Ковальчук.
Пам’ятні дати 15 березня
- 44 рік до н.е.: змовники вбивають римського консула Юлія Цезаря під час засідання сенату.
- 1493 рік: два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспанії, привізши до Європи перших індіанців.
- 1603 рік: французький дослідник Самуель де Шамплан вирушає у свою першу експедицію до Канади.
- 1820 рік: Мен стає 23-м штатом США.
- 1848 рік: починається Угорська революція за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію.
- 1867 рік: австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина.
- 1892 рік: Джессі В. Рено отримує патент на «нескінченний ліфт».
- 1906 рік: реєструють компанію «Роллс-Ройс».
- 1923 рік: конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною.
- 1927 рік: починається будівництво Дніпрогесу.
- 1937 рік: у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові.
- 1938 рік: у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти.
- 1939 рік: відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголосила свою незалежність.
- 1951 рік: Іран націоналізовує свою нафтову промисловість.
- 1962 рік: американський президент Джон Кеннеді вводить «Білль про права споживача».
- 1964 рік: відбувається весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.
- 1990 рік: іракська влада страчує журналіста британського видання «Observer» в Іраку.
- 1996 рік: південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс стає другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів.
- 1998 рік: в Іспанії формують найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.
- 2006 рік: створюють Раду ООН з прав людини.
- 2011 рік: заворушеннями в Дамаску та Алеппо починається громадянська війна в Сирії.
- 2015 рік: щонайменше у 80 містах Бразилії виходять на вулиці 1,5 мільйона демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф.
- 2018 рік: в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обрушується пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.