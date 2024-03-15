Свята 15 березня: права споживачів, НЛО, сон та інші події

Свята та події 15 березня

Всесвітній день захисту прав споживачів

Цей день нагадує про права споживачів на безпечні та якісні товари та послуги, а також про важливість захисту їхніх інтересів.

Всесвітній день контактів

Цей день об’єднує ентузіастів з усього світу з єдиною амбітною метою: встановити контакт з позаземним життям.

Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення

Це день відзначення праці людей, які забезпечують нашу життєдіяльність: енергетиків, водопостачальників, комунальників та інших.

Міжнародний день боротьби з ісламофобією

Цей день бореться з упередженнями та дискримінацією стосовно мусульман та сприяє толерантності та взаєморозумінню.

Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю

Цей день бореться з жорстоким поводженням з боку поліцейських та закликає до поваги прав людини.

Міжнародний день переосмислення багатства

Цей день закликає до переосмислення суспільних цінностей та ролі багатства у житті людини.

Всесвітній день промов

Цей день відзначає значення ораторського мистецтва та його роль у суспільному житті.

Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків)

Цей день привертає увагу до проблем збереження дитинчат тюленів, які часто стають жертвами браконьєрства та забруднення навколишнього середовища.

Всесвітній день сну

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість сну для здоров’я та благополуччя людини.

Іменини 15 березня

15 березня іменини святкують: Олександр, Олексій, Михайло, Денис.

Хто з відомих людей народився 15 березня

У цей день народилися:

1891 рік: український довгожитель Григорій Нестор, можливо найстарша людина у світі.

1947 рік: український хірург, педагог та громадський діяч Леонід Ковальчук.

Пам’ятні дати 15 березня