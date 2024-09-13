Что отмечает церковь 13 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

13 сентября у православных верующих день памяти святого священномученика Корнилия.

Что это за день

Святой Корнилий, римский центурион I века из Кесарии Палестинской, стал символом духовного преображения и преданности вере. Несмотря на свое языческое происхождение, он отличался глубоким благочестием и добрыми делами, что привлекло внимание небесных сил. Судьбоносная встреча с ангелом Божьим побудила Корнилия пригласить апостола Петра, чья проповедь о Распятом Христе в корне изменила жизнь центуриона. Под влиянием Святого Духа Корнилий принял христианство, крестившись вместе со своей семьей, став первым язычником, обращенным апостолом Петром.

Приняв новую веру, Корнилий посвятил свою жизнь служению Христу и распространению христианского учения. Его дом превратился в церковь, став центром духовной жизни общины. Впоследствии Корнилий был рукоположен в епископа Кесарии Палестинской, где он неутомимо трудился для укрепления и расширения церкви. Жизнь святого была полна чудес и испытаний: он подвергался преследованиям от язычников, но оставался непоколебимым в своей вере до конца дней. Корнилий мирно отошел в вечность в глубокой старости, оставив после себя наследие преданности, мужества и духовной трансформации, которое вдохновляет верующих и по сей день.

Что нельзя делать 13 сентября

Не следует убирать в доме.

Не стоит сквернословить и ругаться.

Нельзя отказывать в милостыне.

Народные приметы 13 сентября

смотрели, какой сегодня день: дождь — уже в этом году дождя больше не будет;

грачи улетели — зима придет рано;

красная луна — ждите сильного ветра.

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