Праздник 30 июня: православные отмечают День всех святых и 12 апостолов

День всех святых

30 июня 2024 года, как по старому, так и по новому стилю, в православной церкви отмечается День всех святых. Этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается в первое воскресенье после Троицы.

Церковь ежедневно чествует одного или нескольких святых, но в этот день отмечают всех угодников Божиих. Впервые День всех святых упоминается в IV веке, а отмечается с V века.

Святыми считают тех, кто, несмотря на человеческие слабости, приблизился к божественному миру. Их прославляют за жизненные заслуги и мученическую смерть. Первыми святыми, которых особенно почитали, были мученики.

Праздник двенадцати апостолов

По новому стилю сегодня также Праздник двенадцати апостолов. Он отмечается на следующий день после праздников Петра и Павла. День посвящен ученикам Христа: Петру, Андрею Первозванному, Иоанну Богослову, Иакову Заведееву, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Фаддею, Симону Кананиту и Матфею (вместо Иуды, предавшего Иисуса).

История этого праздника берет начало в IV веке. В Евангелии сказано, что после воскресения Христа на Его двенадцать учеников сошел Святой Дух, что позволило им говорить на разных языках и распространять христианство в разных странах. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, погибли мученической смертью за веру.

Один из храмов в честь двенадцати апостолов расположен в Троицком Китаевском монастыре в Киеве.

Церковный праздник по старому стилю

30 июня по старому стилю — день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

Народный праздник 30 июня: традиции и запреты

В народном календаре 30 июня — праздник двенадцати апостолов и всех святых, часто очень жаркий день, подходящий для сенокоса.

Что нельзя делать 30 июня

Церковь запрещает брань, ссоры, зависть, сплетни, уныние, а также употребление алкоголя, уборку, работу в саду и отказ в помощи.

О чем помолиться и что можно делать 30 июня:

У двенадцати апостолов и святых просят помощи, защиты для семьи и дома. В праздник нужно примириться с теми, с кем в ссоре, подать милостыню и помочь нуждающимся.

На Собор двенадцати апостолов принято красить яйца, символизирующие жизнь и солнце. Пасхальные яйца угощают родных, желая им благодати, здоровья и мира. На столе должны быть блюда из яиц, например, яичница с разными добавками.

Именинники 30 июня

30 июня по новому стилю именины празднуют Андрей, Иван, Матвей, Никандр, Петр, Тимофей, Филипп, Иаков,

День ангела по старому стилю у Кирилла, Максима, Никиты, Климента.