Праздник 30 июня: православные отмечают День всех святых и 12 апостолов

«Одесская Жизнь» рассказывает о православных праздниках 30 июня 2024 года, народных традициях, приметах и запретах этого дня, у кого сегодня именины.
День всех святых
30 июня 2024 года, как по старому, так и по новому стилю, в православной церкви отмечается День всех святых. Этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается в первое воскресенье после Троицы.
Церковь ежедневно чествует одного или нескольких святых, но в этот день отмечают всех угодников Божиих. Впервые День всех святых упоминается в IV веке, а отмечается с V века.
Святыми считают тех, кто, несмотря на человеческие слабости, приблизился к божественному миру. Их прославляют за жизненные заслуги и мученическую смерть. Первыми святыми, которых особенно почитали, были мученики.
Праздник двенадцати апостолов
По новому стилю сегодня также Праздник двенадцати апостолов. Он отмечается на следующий день после праздников Петра и Павла. День посвящен ученикам Христа: Петру, Андрею Первозванному, Иоанну Богослову, Иакову Заведееву, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Фаддею, Симону Кананиту и Матфею (вместо Иуды, предавшего Иисуса).
История этого праздника берет начало в IV веке. В Евангелии сказано, что после воскресения Христа на Его двенадцать учеников сошел Святой Дух, что позволило им говорить на разных языках и распространять христианство в разных странах. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, погибли мученической смертью за веру.
Один из храмов в честь двенадцати апостолов расположен в Троицком Китаевском монастыре в Киеве.
Церковный праздник по старому стилю
30 июня по старому стилю — день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.
Народный праздник 30 июня: традиции и запреты
В народном календаре 30 июня — праздник двенадцати апостолов и всех святых, часто очень жаркий день, подходящий для сенокоса.
Что нельзя делать 30 июня
Церковь запрещает брань, ссоры, зависть, сплетни, уныние, а также употребление алкоголя, уборку, работу в саду и отказ в помощи.
О чем помолиться и что можно делать 30 июня:
У двенадцати апостолов и святых просят помощи, защиты для семьи и дома. В праздник нужно примириться с теми, с кем в ссоре, подать милостыню и помочь нуждающимся.
На Собор двенадцати апостолов принято красить яйца, символизирующие жизнь и солнце. Пасхальные яйца угощают родных, желая им благодати, здоровья и мира. На столе должны быть блюда из яиц, например, яичница с разными добавками.
Именинники 30 июня
30 июня по новому стилю именины празднуют Андрей, Иван, Матвей, Никандр, Петр, Тимофей, Филипп, Иаков,
День ангела по старому стилю у Кирилла, Максима, Никиты, Климента.