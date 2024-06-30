Свято 30 червня: православні відзначають День всіх святих та 12 апостолів

День всіх святих

30 червня 2024 року, як за старим, так і за новим стилем, у православній церкві відзначається День усіх святих. Це свято не має фіксованої дати й святкується в першу неділю після Трійці.

Церква щодня вшановує одного або кількох святих, але цього дня відзначають усіх угодників Божих. Вперше День усіх святих згадується у IV столітті, а святкується з V століття.

Святими вважають тих, хто, незважаючи на людські слабкості, наблизився до божественного світу. Їх прославляють за життєві заслуги та мученицьку смерть. Першими святими, яких особливо вшановували, були мученики.

Свято дванадцяти апостолів

За новим стилем сьогодні також Свято дванадцяти апостолів. Воно відзначається наступного дня після свята Петра і Павла. День присвячений учням Христа: Петру, Андрію Первозванному, Іоанну Богослову, Якову Заведеєвому, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Левію Матвію, Якову Алфєєвому, Юді Фаддею, Симону Кананіту та Матвію (замість Юди, який зрадив Ісуса).

Історія цього свята бере початок у IV столітті. У Євангелії сказано, що після воскресіння Христа на Його дванадцять учнів зійшов Святий Дух, що дозволило їм говорити різними мовами та поширювати християнство в різних країнах. Усі апостоли, окрім Іоанна Богослова, загинули мученицькою смертю за віру.

Один із храмів на честь дванадцяти апостолів розташований у Троїцькому Китаївському монастирі в Києві.

Церковне свято за старим стилем

30 червня за старим стилем – день пам’яті мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських.

Народне свято 30 червня: традиції та заборони

У народному календарі 30 червня – свято дванадцяти апостолів і всіх святих, часто дуже спекотний день, що підходить для сінокосу.

Що не можна робити 30 червня

Церква забороняє лайку, сварки, заздрість, плітки, зневіру, а також вживання алкоголю, прибирання, роботу в саду і відмову в допомозі.

Про що помолитися і що можна робити 30 червня:

У дванадцяти апостолів та святих просять допомоги, захисту для сім’ї та дому. У свято потрібно примиритися з тими, з ким у сварці, подати милостиню та допомогти потребуючим.

На Собор дванадцяти апостолів прийнято фарбувати яйця, що символізують життя та сонце. Крашанками пригощають рідних, бажаючи їм благодаті, здоров’я та миру. На столі мають бути страви з яєць, наприклад, яєчня з різними добавками.

Іменинники 30 червня

30 червня за новим стилем іменини святкують Андрій, Іван, Матвій, Никандр, Петро, Тимофій, Пилип, Яків,

День ангела за старим стилем в Кирила, Максима, Микити, Климента.