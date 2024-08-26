Православный праздник 26 августа: кого из святых чтят, традиции этого дня и как найти любовь

С 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

Церковный праздник 26 августа: кем были мученики Адриан и Наталья

По новому церковному календарю сегодня чтят память мученика Адриана и мученицы Натальи.

Адриан и Наталья были молодыми супругами, жившими в Вифинии, что на севере Малой Азии, в период между III и IV веками. Адриан работал судьей в судебной палате. В это время правил император Максимиан, активно преследовавший христиан. Власть поддерживали всяческими доносами, за которые обещали вознаграждения.

Однажды, после очередного доноса, власти схватили 23 скрывавшихся в пещере христиан. Их подвергли пыткам, заставляли отречься от веры, а затем привели в суд для допроса. Увидев, как смело верующие держатся, Адриан почувствовал сильное вдохновение и объявил себя христианином. Эту новость сообщили императору, и Адриана сначала пытались убедить отказаться от своего заявления, а затем бросили в тюрьму.

Наталья, тайно исповедовавшая христианство, посещала мужчину в темнице, поддерживая его веру. Адриан был приговорен к смертной казни, и вскоре его жизнь оборвалась. Наталью же пытались заставить во второй раз выйти замуж, но ей удалось бежать в Византию. Там она однажды увидела во сне своего мужа, который сообщил ей, что их встреча скоро состоится. Обессиленная пережитыми испытаниями, Наталья вскоре умерла.

Церковный праздник 26 августа по старому стилю

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о церковном празднике этого дня по старому календарному стилю, о традициях и запретах, связанных с памятью преподобного Максима Исповедника.

Народный праздник: Адриан Осенний и Наталья Овсянница

В народе 26 августа называют Адрианом Осенним и Натальей Овсянницей. Это название связано с тем, что в этот период начинают собирать овес, а осень постепенно приближается. Мы также вспоминали, какой народный праздник отмечают в этот день, а также традиции и запреты, связанные с ним.

Что нельзя делать 26 августа

Церковь в этот день, как и всегда, предостерегает от проявлений злобы, брани, сплетен, клеветы, зависти, алчности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы не советуют ходить босиком, поскольку считалось, что нечисть может схватить за ногу. Рациональное объяснение этого запрета заключается в том, что ближе к осени земля становится холоднее, а хождение босиком может привести к простуде. Ссоры с близкими Адрианой и Наталией считались особенно опасными, поскольку могли затянуться на длительное время.

Что можно делать 26 августа

В молитвах к святой Наталии обращаются с просьбой о сохранении семейного счастья и любви, а незамужние девушки просят удачного замужества.

26 августа принято готовить блюда из овсяной муки, в том числе печенье и блины. Считается, что если в этот день девочку назвать Наталией, у нее будет счастливая жизнь. Принесение в дом гроздей рябины на этот день, по поверьям, сулит семейный мир и согласие.

26 августа — именины сегодня

По новому церковному календарю именины празднуют Наталья, Адриан, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

По старому стилю именины отмечают Алексей, Василий, Константин, Максим, Николай, Евдокия, Ксения.