Нельзя заниматься тяжелой физической работой: что отмечает церковь 13 августа

13 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти день памяти святого преподобного Максима Исповедника.

Кто такой святой преподобный Максим Исповедник

Святой преподобный Максим Исповедник, родившийся примерно в 580 году в Константинополе в благочестивой христианской семье, получил значительное образование в философии, грамматике, риторике и богословии. Сначала служил при дворе императора Ираклия, однако впоследствии оставил светскую жизнь и стал монахом. Максим Исповедник отличился борьбой с ересью монофелитов, которая утверждала единую божественную волю Христа, отстаивая православное учение о двух волях — божественной и человеческой. За свою преданность вере святой Максим подвергся преследованиям, пыткам и ссылке, и умер в ссылке 13 августа 662 года. Его жизнь и борьба стали примером непоколебимой веры и преданности православному учению.

Народные приметы 13 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: вокруг луны кольца — изменится погода;

молодая луна и красного оттенка — погода будет сырой;

ветер тихий — к сухой и теплой погоде, буря — сентябрь будет дождливым;

в лесу много грибов — ждите большой урожай хлеба в следующем году.

Что нельзя делать 13 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

Нельзя плакать и грустить.

Не следует ходить босиком по росе.

Запрещено заниматься тяжелой физической работой.

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