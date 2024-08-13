Новости Одессы и Одесской области

Нельзя заниматься тяжелой физической работой: что отмечает церковь 13 августа

Нельзя заниматься тяжелой физической работой: что отмечает церковь 13 августа

Церковный праздник сегодня, 13 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

13 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти день памяти святого преподобного Максима Исповедника.

Кто такой святой преподобный Максим Исповедник

Святой преподобный Максим Исповедник, родившийся примерно в 580 году в Константинополе в благочестивой христианской семье, получил значительное образование в философии, грамматике, риторике и богословии. Сначала служил при дворе императора Ираклия, однако впоследствии оставил светскую жизнь и стал монахом. Максим Исповедник отличился борьбой с ересью монофелитов, которая утверждала единую божественную волю Христа, отстаивая православное учение о двух волях — божественной и человеческой. За свою преданность вере святой Максим подвергся преследованиям, пыткам и ссылке, и умер в ссылке 13 августа 662 года. Его жизнь и борьба стали примером непоколебимой веры и преданности православному учению.

Народные приметы 13 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: вокруг луны кольца — изменится погода;
  • молодая луна и красного оттенка — погода будет сырой;
  • ветер тихий — к сухой и теплой погоде, буря — сентябрь будет дождливым;
  • в лесу много грибов — ждите большой урожай хлеба в следующем году.

Что нельзя делать 13 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Нельзя плакать и грустить.
  • Не следует ходить босиком по росе.
  • Запрещено заниматься тяжелой физической работой.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua