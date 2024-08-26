Православне свято 26 серпня: кого із святих вшановують, традицій цього дня та як знайти кохання

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

Церковне свято 26 серпня: ким були мученики Адріан та Наталія

За новим церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Адріана і мучениці Наталії.

Адріан та Наталія були молодим подружжям, яке жило у Віфінії, що на півночі Малої Азії, в період між III та IV століттями. Адріан працював суддею в судовій палаті. У цей час правив імператор Максиміан, який активно переслідував християн. Владу підтримували всілякими доносами, за які обіцяли винагороди.

Одного разу, після чергового доносу, влада схопила 23 християн, які переховувалися в печері. Їх піддали тортурам, примушували зректися віри, а потім привели до суду для допиту. Побачивши, як відважно віруючі тримаються, Адріан відчув сильне натхнення та оголосив себе християнином. Цю новину повідомили імператору, і Адріана спершу намагалися переконати відмовитися від своєї заяви, а згодом кинули до в’язниці.

Наталія, яка таємно сповідувала християнство, відвідувала чоловіка в темниці, підтримуючи його віру. Адріана було засуджено до страти, і незабаром його життя обірвалося. Наталію ж намагалися примусити вдруге вийти заміж, але їй вдалося втекти до Візантії. Там вона одного разу побачила уві сні свого чоловіка, який повідомив їй, що їхня зустріч скоро відбудеться. Знесилена від пережитих випробувань, Наталія невдовзі померла.

Церковне свято 26 серпня за старим стилем

Раніше “Одеське Життя” розповідало про церковне свято цього дня за старим календарним стилем, про традиції та заборони, пов’язані з пам’яттю преподобного Максима Сповідника.

Народне свято: Адріан Осінній та Наталія Вівсянниця

У народі 26 серпня називають Адріаном Осіннім та Наталею Вівсянницею. Ця назва пов’язана з тим, що в цей період починають збирати овес, а осінь поступово наближається. Ми також згадували, яке народне свято відзначають цього дня, а також традиції та заборони, що з ним пов’язані.

Що не можна робити 26 серпня

Церква цього дня, як і завжди, застерігає від виявів злості, лайки, пліток, наклепів, заздрості, жадібності, помсти та відчаю. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети не радять ходити босоніж, оскільки вважалося, що нечисть може схопити за ногу. Раціональне пояснення цієї заборони полягає в тому, що ближче до осені земля стає холоднішою, а ходіння босоніж може призвести до застуди. Сварки з близькими на Адріана і Наталю вважалися особливо небезпечними, оскільки могли затягнутися на тривалий час.

Що можна робити 26 серпня

У молитвах до святої Наталії звертаються з проханням про збереження сімейного щастя та кохання, а незаміжні дівчата просять вдалого заміжжя.

26 серпня прийнято готувати страви з вівсяного борошна, зокрема печиво та млинці. Вважається, що якщо цього дня дівчинку назвати Наталією, вона матиме щасливе життя. Принесення в дім грон горобини на цей день, за повір’ями, обіцяє родинний мир і злагоду.

26 серпня – іменини сьогодні

За новим церковним календарем іменини святкують Наталія, Адріан, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.

За старим стилем іменини відзначають Олексій, Василь, Костянтин, Максим, Микола, Євдокія, Ксенія.