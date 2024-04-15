Православный календарь: 15 апреля вспоминают князя Мстислава Великого и царят Вышгородскую Богоматерь

15 апреля 2024 года верующие по новому лианскому календарю вспоминают память киевского князя Мстислава Великого и чтят икону Вышгородской Богоматери. По старому кадендарю день памяти преподобного Тита, чудотворца.
Благоверный князь Мстислав Владимирович
15 апреля православные христиане чтят память благоверного киевского князя Мстислава Владимировича, известного также как Мстислав Великий. Он был сыном Владимира Мономаха и Вессекской Гиты, родился 1 июня 1076 года и умер 14 апреля 1132 года. Мстислав Великий был последним князем, удерживавшим единство Киевской Руси, и основателем каменной церкви святого Фёдора в Киеве. Он также известен как святой православной церкви.
День памяти Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери
В этот день отмечают день памяти Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Эта икона, одна из самых древних, датируется XII веком и сейчас находится в Третьяковской галерее в Москве. Икона была создана на липовой доске от стола, за которым трапезничал Спаситель вместе со Святой Девой и праведным Иосифом, и прибыла в Киев в начале XII века из Константинополя.
Праздник 15 апреля по юлианскому календарю — день памяти преподобного Тита, чудотворца
Традиции и запреты 15 апреля
В народных традициях 15 апреля называется Тит-ледолом, Бескромовица, Поликарпов день, Бесхлебница. Это считается удачным днем для финансовых дел и работы в саду и огороде. Однако существуют и запреты: нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, а также тяжело работать. Это последний день перед Пасхой, когда разрешается работать.
Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то погода будет продолжаться. Большой разлив рек предвещает хороший урожай.
У кого именины 15 апреля
Имениники по новому календарю сегодня празднуют Антон, Валентин, Иван, Мартын и Александр.
День ангела по старому календарю отмечают Иоанн, Макар, Мария, Сергей и Ефим.