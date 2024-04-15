Православный календарь: 15 апреля вспоминают князя Мстислава Великого и царят Вышгородскую Богоматерь

Благоверный князь Мстислав Владимирович

15 апреля православные христиане чтят память благоверного киевского князя Мстислава Владимировича, известного также как Мстислав Великий. Он был сыном Владимира Мономаха и Вессекской Гиты, родился 1 июня 1076 года и умер 14 апреля 1132 года. Мстислав Великий был последним князем, удерживавшим единство Киевской Руси, и основателем каменной церкви святого Фёдора в Киеве. Он также известен как святой православной церкви.

День памяти Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери

В этот день отмечают день памяти Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Эта икона, одна из самых древних, датируется XII веком и сейчас находится в Третьяковской галерее в Москве. Икона была создана на липовой доске от стола, за которым трапезничал Спаситель вместе со Святой Девой и праведным Иосифом, и прибыла в Киев в начале XII века из Константинополя.

Праздник 15 апреля по юлианскому календарю — день памяти преподобного Тита, чудотворца

Традиции и запреты 15 апреля

В народных традициях 15 апреля называется Тит-ледолом, Бескромовица, Поликарпов день, Бесхлебница. Это считается удачным днем для финансовых дел и работы в саду и огороде. Однако существуют и запреты: нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, а также тяжело работать. Это последний день перед Пасхой, когда разрешается работать.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то погода будет продолжаться. Большой разлив рек предвещает хороший урожай.

У кого именины 15 апреля

Имениники по новому календарю сегодня празднуют Антон, Валентин, Иван, Мартын и Александр.

День ангела по старому календарю отмечают Иоанн, Макар, Мария, Сергей и Ефим.