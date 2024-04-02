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Что отмечают православные 2 апреля: Тит Чудотворец и другие церковные праздники

Что отмечают православные 2 апреля: Тит Чудотворец и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 2 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

2 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  преподобного Тита Чудотворца.

Кто такой Тит Чудотворец

Преподобный Тит Чудотворец был известным христианским святым IX века, который провел свою жизнь в Студийском монастыре, расположенном близ Константинополя. Он с ранних лет решил посвятить себя монашеской жизни, отличаясь постничеством, чистотой жизни и кротостью, что снискало ему любовь и уважение среди братии монастыря. За свои благочестивые подвиги и горячую веру, которая побудила его мужественно защищать православное почитание икон во время иконоборческих преследований, Тит был удостоен дара чудотворения.

Народные приметы 2 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: громко воркуют голуби — к теплу;
  • высоко в небе играют вороны — ждите солнечную и ясную погоду;
  • лед на водоемах еще не сошел — рыбалка будет плохой;
  • дождливая погода указывает на жаркое лето.

Что нельзя делать 2 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • ссориться, сквернословить, конфликтовать;
  • вязать, шить и вышивать;
  • заниматься тяжелым физическим трудом.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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