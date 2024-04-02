Что отмечают православные 2 апреля: Тит Чудотворец и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 2 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
2 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
2 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца.
Кто такой Тит Чудотворец
Преподобный Тит Чудотворец был известным христианским святым IX века, который провел свою жизнь в Студийском монастыре, расположенном близ Константинополя. Он с ранних лет решил посвятить себя монашеской жизни, отличаясь постничеством, чистотой жизни и кротостью, что снискало ему любовь и уважение среди братии монастыря. За свои благочестивые подвиги и горячую веру, которая побудила его мужественно защищать православное почитание икон во время иконоборческих преследований, Тит был удостоен дара чудотворения.
Народные приметы 2 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: громко воркуют голуби — к теплу;
- высоко в небе играют вороны — ждите солнечную и ясную погоду;
- лед на водоемах еще не сошел — рыбалка будет плохой;
- дождливая погода указывает на жаркое лето.
Что нельзя делать 2 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- ссориться, сквернословить, конфликтовать;
- вязать, шить и вышивать;
- заниматься тяжелым физическим трудом.
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