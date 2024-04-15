Православний календар: 15 квітня згадують князя Мстислава Великого та занують Вишгородську Богоматерь

Благовірний князь Мстислав Володимирович

15 квітня православні християни вшановують пам’ять благовірного київського князя Мстислава Володимировича, відомого також як Мстислав Великий. Він був сином Володимира Мономаха і Гіти Вессекської, народився 1 червня 1076 року і помер 14 квітня 1132 року. Мстислав Великий був останнім князем, що утримував єдність Київської Русі, і засновником кам’яної церкви святого Федора в Києві. Він також відомий як святий православної церкви.

День пам’яті Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері

Цього ж дня відзначають день пам’яті Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері. Ця ікона, одна з найдавніших, датується XII століттям і зараз знаходиться у Третьяковській галереї у Москві. Ікона була створена на липовій дошці від стола, за яким трапезував Спаситель разом зі Святою Дівою та праведним Йосипом, і прибула до Києва на початку ХІІ століття з Константинополя.

Свято 15 квітня за юліанським календарем – день пам’яті преподобного Тита, чудотворця

Традиції та заборони 15 квітня

У народних традиціях 15 квітня має назви Тит-ледолом, Безкромовиця, Полікарпов день, Безхлібниця. Це вважається вдалим днем для фінансових справ та роботи в саду і городі. Однак, існують і заборони: не можна сваритися, конфліктувати, лаятися, а також важко працювати. Це останній день перед Великоднем, коли дозволяється працювати.

Прикмети погоди на цей день пов’язані з поведінкою ворон: якщо вони сидять низько на деревах, то це віщує погіршення погоди, а якщо на верхівках – до гарної погоди¹². Великий розлив річок віщує хороший урожай.

В кого іменини 15 квітня

Імениники за новим календарем сьогодні святкують Антон, Валентин, Іван, Мартин та Олександр.

День ангела за старим календарем відзначають Іван, Макар, Марія, Сергій та Юхим.