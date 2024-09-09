Православный и народный праздник 9 сентября: история, традиции, приметы и запреты

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новой лианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Православный праздник 9 сентября по новому стилю

9 сентября по новому церковному календарю христиане чтят память праведных Богоотцов Иоакима и Анны – благословенных отцов Пресвятой Девы Марии, Матери Иисуса Христа.

История их жизни полна смирения и веры. Иоаким, потомок царя Давида, родился в семье Варпафира. Вместе с женой Анной они вели праведную жизнь, веря в Божье милосердие. Однако долгое время супруги оставались бездетными, что тогда воспринималось как Божье наказание. Это обстоятельство глубоко беспокоило их сердца.

Однажды, когда Иоаким пришел в храм для принесения жертвы, священник из-за их бездетности отказался ее принять. Подавленный этим, Иоаким отправился в пустыню, где в молитвах к Богу просил о рождении ребенка. Анна также молилась дома, прося Господа даровать им потомство. Их молитвы не остались не услышаны. Через сорок дней к Иоакиму в пустыне появился ангел, возвестивший о предстоящем рождении дочери. Такое же известие пришло и к Анне. Им было сказано, что ребенок, который они родят, будет благословен и станет Матерью Спасителя мира.

Вскоре у супругов действительно родилась дочь, которую они назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители отвели ее в Иерусалимский храм, где Мария воспитывалась до 12 лет, готовясь к особой миссии – стать Матерью Божьей.

Иоаким умер через несколько лет после того, как Марию отдали в храм, прожив 80 лет. Анна пережила его ненадолго, умершие через два года в возрасте 70 лет, и также провела свои последние дни в храме.

Православный праздник по старому стилю

9 сентября 2024 года по старому церковному календарю чтят память преподобного Пимена Великого, Кукши, иеромонаха и Пимена Печерского, Песника.

Пимен Великий, один из известных отцов Египетского монастыря, отличался своим смирением и постоянными молитвами. Он был великим наставником для многих монахов и является примером строгого подвижничества и любви к ближним.

Преподобный Кукша, иеромон Киево-Печерского монастыря, также прославился своей преданностью вере. После мученической смерти он остался в памяти верующих как святой, защищающий тех, кто обращается к нему с молитвами.

Пимен Песник также связан с Киево-Печерской лаврой. Он жил в суровом посте и молитве, что стало основой его духовной жизни. Его фигура является важной частью монастырского наследия.

Народный праздник 9 сентября: традиции, приметы и запреты

В народной традиции этот день известен как праздник Акима и Анны, или Пожницы – время завершения жатвы. С 9 сентября по народным приметам начинается бабье лето, теплая и солнечная пора, напоминающая о последних теплых днях перед наступлением осени.

Что же касается запретов на этот день, то, как и в другие дни церковных праздников, запрещается ссориться, завидовать, злословить, сплетничать и мстить. Негативные эмоции, особенно в этот день, могут навлечь неудачу. Народные поверья предостерегают от каких-либо финансовых операций: не следует брать или давать взаймы, чтобы избежать долговых обязательств и денежных проблем. Также не рекомендуется переезжать, поскольку считается, что удача может потеряться по дороге в новый дом.

Этот день благоприятен для беременных женщин, ведь Иоаким и Анна считаются их покровителями. Молитвы, обращенные к ним, помогают в просьбах о детях. В народе в этот день чествовали рожениц и акушерок, которые помогали при родах, а также исполняли давнюю традицию — сжигали старую одежду, чтобы избавиться от негатива, болезней и плохого глаза.

Именинники 9 сентября

Именины этого дня по новому стилю празднуют Анна, Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Афанасий, Василий, Захар, Никита и Григорий.

По старому календарю — Анфиса, Владимир, Иван, Михаил, Александр и Степан.